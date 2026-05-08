Поліція Латвії підтвердила, що в нафтобазу в Резекне врізалися два дрони — країна розпочала розслідування

У Латвії поліція підтвердила, що в нафтобазу в Резекне 7 травня врізалися два дрони, і розпочала розслідування за статтею «Злочин проти держави».

Справу передали в Службу держбезпеки. Також влада просить очевидців надати фото чи відео з місця події.

Зі свого боку, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час розмови з колегою з Латвії Байбою Браже сказав: якщо підтвердиться, що це були українські дрони, які відхилилися від курсу через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби, то Україна вибачиться.

«Наші профільні установи тісно співпрацюють, щоб мінімізувати ризики повторення подібних випадків. За дорученням президента Володимира Зеленського ми також розглядаємо можливість направлення груп українських експертів для надання безпосередньої допомоги у зміцненні безпеки повітряного простору наших друзів від будь-яких типів інцидентів», — написав він.