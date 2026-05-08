Міністр оборони Латвії готовий піти у відставку через дрони, які не збили над країною

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що бере на себе відповідальність за те, що дрони, які 7 квітня залетіли в країну, не збили.

Про це Спрудс заявив у телефонному інтервʼю латвійському телебаченні.

За словами міністра, незбиті дрони — це передусім відповідальність керівництва Збройних сил і його як політичного лідера. Спрудс додав, що повністю визнає це і поважатиме будь-яке рішення Сейму щодо його подальшого перебування на посаді, зокрема в разі відставки, яку ініціювали кілька опозиційних партій.

Спрудс також зазначив, що здатність країн збивати безпілотники не є абсолютною і залежить від багатьох факторів, включно з безпекою цивільного населення. Він додав, що наразі триває робота над посиленням систем протидії дронам.

Що передувало

У ніч проти 7 травня невідомі безпілотники порушили повітряний простір Латвії. Два з них впали, один — на території нафтобази в Резекне. Латвійські медіа писали, що безпілотники залетіли до країни з території Росії, але чи російські вони — поки що невідомо. Раніше такі інциденти траплялися, коли українські дрони атакували північні порти РФ.

За словами міністра оборони Спрудса, наразі основне припущення, що дрони прилетіли з України. «Вони завдають ударів по законних цілях на території держави-агресора, але розслідування триває, як і комунікація з українською стороною. Результати будуть доступні після завершення розслідування», — сказав латвійський міністр.

На тлі інциденту Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасово повіреного у справах Росії, щоб вручити ноту протесту.