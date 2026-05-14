Суд відправив Єрмака під варту з альтернативою застави у 140 млн грн

Вищий антикорупційний суд 14 травня відправив екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака під варту на два місяці з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з трансляції «Суспільного».

Суд розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу Єрмаку два дні — 12 та 13 травня — через значну кількість матеріалів та перерви на повітряну тривогу.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила відправити Єрмака під варту з альтернативою застави у 180 мільйонів гривень.

Ексголову ОП підозрюють у відмиванні грошей на будівництві кооперативу «Династія» під Києвом разом з іншими фігурантами. Ця справа — частина більшого розслідування правоохоронців під назвою операція «Мідас» про корупцію в енергетиці.