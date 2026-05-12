САП проситиме для Андрія Єрмака арешт під 180 млн грн застави

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд відправити екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака під варту з заставою у 180 млн грн.

Про це голова САП Олександр Клименко сказав під час спільного з керівником НАБУ Семеном Кривоносом брифінгу.

Кривонос окремо розповів, що Єрмаку вручили клопотання про обрання запобіжного заходу та повідомлення про підозру.

«Всі решту слідчих дій планово проводитимуть прокурори. До цього не було допиту колишнього керівника Офісу президента [...] Достатньо зібрані докази на даному етапі досудового розслідування», — додав він.