Ще шістьом фігурантам справи про відмивання 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом оголосили підозри. Серед них — Чернишов і Міндіч

НАБУ і САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, яку викрили напередодні на легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

Про це повідомляють Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Серед тих, хто отримав підозри, — колишній віцепремʼєр-міністр України та бізнесмен — один з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації «Мідас».

У НАБУ та САП не називають імен, але за даними джерел «Бабеля», мова йде про Олексія Чернишова та Тимура Міндіча.

За даними слідства, упродовж 2021—2025 років вони відмили понад 460 млн грн, вкладаючи гроші в будівництво котеджного містечка у селі Козин Київської області.

Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування — спа-зони.

Частину коштів — майже $9 мільйонів — фігуранти провели через «пральню», підконтрольну бізнесмену, який мав стати власником однієї з резиденцій.

Вчора у цій справі повідомили про підозру колишньому очільнику Офісу президента України Андрію Єрмаку.

Що відомо про справу

Схема відмивання грошей запрацювала у 2018 році. Тоді майбутній міністр Олексій Чернишов («Че Гевара») увійшов до складу засновників компанії, що влітку 2019 року придбала у Козинської сільради на Київщині понад 4 гектари землі. Кооператив «Династія» почали будувати в травні 2020 року, коли Чернишов уже став міністром розвитку громад і територій.

У червні 2020 року Чернишов залучив до будівництва Тимура Міндіча («Карлсона»). Орієнтовно тоді ж до будівництва залучили Єрмака (R2). Тоді вирішили побудувати чотири маєтки, площа кожного — близько 1 тис. м². Ці будинки називали R1, R2, R3, R4, ціна кожного — близько $2 млн. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

За даними правоохоронців, проєкти резиденцій на території кооперативу «Династія». НАБУ

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції (тобто резиденції R2).

За даними правоохоронців, внутрішній дизайн резиденції R2, який особисто погоджував Андрій Єрмак. НАБУ

У липні 2025 року, щоб уникнути можливого викриття схеми відмивання і тому що Чернишову вручили підозру в хабарі, Міндіч вирішив тимчасово зупинити роботи і законсервувати будівництво.