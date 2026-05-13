САП: «Вероніка феншуй офіс», з якою Єрмак радився про призначення на держпосади, радила йому тікати за кордон

На засіданні Вищого антикорсуду 13 травня, де ексголові Офісу президента Андрію Єрмаку мають обрати запобіжний захід, озвучили нові фрагменти переписки між Єрмаком та Веронікою Анікієвич — вона в телефоні Єрмака підписана як «Вероніка феншуй офіс».

На попередньому засіданні прокурорка САП стверджувала, що Єрмак радився з Анікієвич про призначення керівника Держуправління справами Ігоря Лисого, премʼєр-міністра [очевидно, йдеться про Дениса Шмигаля], тодішньої генпрокурорки Ірини Венедіктової, чинного міністра охорони здоровʼя [напевно, Віктора Ляшка, якого призначили на посаду 20 травня 2021 року], а також заступника глави ОП Олега Татарова.

Тепер прокурорка зачитала переписку, яку слідство знайшло на вилученому в Анікієвич iPhone 12. За даними САП, цей телефон використовувався лише для спілкування з контактом «Андрій 2025».

24 грудня цей контакт скинув Вероніці повідомлення з текстом «Клименко, Кривонос» — імовірно, мова про керівників САП і НАБУ. Ось що вона відповіла:

«Ви протягом останніх місяців не ескалуєте ситуацію і не відповідаєте на напади та приниження. Ескалують вони, а ви це дозволяєте. Тут не йдеться про якусь ескалацію — якщо ви почнете діяти, це не ескалація, а елементарний самозахист. Але ви цього не робите. Вас обох психологічно тероризують — а ви мовчите. З кожною новою історією, новим колом ситуація погіршується, але ви мовчите. Що має ще статися, щоб ви почали діяти і щоб він почав діяти? У нього забрали всіх його людей — а він мовчить. Коли вони «доїдять» вас, почнуть «їсти» його», — йдеться в її повідомленні.