Андрій Єрмак у суді. Його підозрюють у відмиванні коштів, говорять про вплив на СБУ і кадрові рішення за феншуй — повна (на зараз) антологія обвинувачень і питання до слідства

Роль Єрмака у будівництві

Схема запрацювала у 2018 році. Тоді майбутній міністр Олексій Чернишов увійшов до складу засновників компанії, яка влітку 2019 року придбала у Козинської сільради понад 4 гектари землі. Згодом ділянку збільшили — землю докупили.

Чернишов вирішив побудувати будинки для себе і «тих, хто має вплив на політичні і економічні процеси». Замовником будівництва став житловий кооператив «Сонячний берег». Будівництво чотирьох приватних будинків і одного загального спа-комплексу почалося в травні 2020 року, коли Чернишов уже став міністром розвитку громад і територій.

Слідство не називає конкретної дати, коли у справі зʼявився Андрій Єрмак і коли учасники кооперативу розподілили будинки. Чернишову дістався маєток R4, Тимуру Міндічу — R3, Андрію Єрмаку — R2. Про власника R1 нічого невідомо. Будинок для спа-зони — R0.

Недобудовані будинки кооперативу в Козині. НАБУ

Відомо, що Єрмак долучився до проєкту не пізніше 20 липня 2020 року, саме з цього часу він мав уповноважених, які ухвалювали рішення стосовно будівництва його резиденції. Спочатку, з 20 липня 2020 року, таким уповноваженим був батько Андрія — Борис Михайлович Єрмак, а з серпня 2022 року — Наталія Ігорівна Квеленкова. Уповноваженою від Чернишова була його дружина Світлана, а також керівник «Сонячного берега» Сергій Сіранчук.

Проєктну документацію узгодили наприкінці 2020-го — на початку 2021 року. В мобільному телефоні одного зі свідків у справі є копія концепції будівництва з підписом, який схожий на підпис Андрія Єрмака. Він погодив концепцію не пізніше жовтня 2020 року. Експертизу почерку ще не проводили — підпис порівняли з розпискою Єрмака. Про яку саме розписку йдеться, прокурорка не уточнила.

Концепція резиденції. Під нею стоїть підпис, який, за словами прокурорки, дуже схожий на підпис Єрмака. Експертизу ще не провели. НАБУ

Між представниками майбутніх резидентів «Династії» в ході будівництва виникали суперечки. Слідство має переписку між батьком Єрмака і уповноваженим Чернишова Сіранчуком. З повідомлення, яке у підсумку переслали і Чернишову, зрозуміло, що Єрмак-старший незадоволений тим, як витрачаються кошти: «Сергію, дорогий, мені все було зрозуміло ще після нашої зустрічі. Хочу, щоб була зрозуміла наша позиція. Я як людина, яка має безпосереднє відношення до R2 і маю відповідні повноваження від нього, і тобі це відомо, хочу не лише відстежувати, на що витрачені кошти, які перераховані на будівництво R2, а й брати участь в узгодженні, включаючи тендерні процедури вартості закупок матеріалів і обладнання, а також проводити аудит актів виконаних робіт. Тобто той перелік, який ми узгодили в проєкті меморандуму. Я думаю, це цілком нормальне бажання замовника, який платить за все власні кошти».

Батько Андрія Єрмака Борис. Слідство каже, що він був уповноваженим Єрмака і стежив за будівництвом до серпня 2022 року. Сергій Моргунов / «Бабель»

Звідки гроші на будівництво

Лише проєктування усього комплексу коштувало $735 тисяч, з них на проєкт резиденції Єрмака пішло $178 тисяч. Загалом на будівництво комплексу протягом 2020—2025 років витратили 460 мільйонів гривень. Слідство стверджує, що ці кошти вклали Чернишов, Єрмак і Міндіч. Андрія Єрмака прокурорка називає «співвиконавцем злочину» і зазначає, що він «забезпечував фінансування будівництва об’єктів, власником яких він мав стати у тому числі за рахунок коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності організації, яку очолював Міндіч». Яким саме чином Єрмак забезпечував це фінансування і скільки грошей витратив, слідство, принаймні у відкритій частині, не повідомляє. Є лише загальна картина.

Проєкт фінансували різними шляхами. Перший — за рахунок пайових внесків двох співвласників «Сонячного берега» Геннадія Опальчука та Лілії Лисенко. Вони внесли 15,6 мільйона гривень. Слідство вважає, що ці гроші вони отримали за фіктивні послуги компаніям, які фігурують в інших провадженнях. Також Опальчук готівкою вніс на рахунки «Сонячного берега» гроші, які отримав від купівлі-продажу різних цінних паперів. За чотири операції його прибуток склав 5,5 мільйона гривень.

Другий шлях фінансування будівництва — готівка, яку отримали внаслідок відмивання коштів, отриманих за схемою «шлагбаум» в «Енергоатомі», але не лише за рахунок них. Від цієї схеми на будівництво надійшло 72% загальних коштів. Всього на резиденцію Єрмака виділили $1,9 мільйона.

Третій шлях — готівка, походження якої слідство ще не встановило.

А це точно Єрмак?

Слідство навело кілька доказів того, що колишній очільник Офісу мав стосунок до резиденції і знав про деталі будівництва. Йдеться про переписки з Єрмаком різних залучених до проєкту осіб — Квеленкової, дружини Чернишова Світлани і Ольги Новікової, яка узгоджувала з ним дизайн. Також є переписка Новікової з сестрою, де перша скаржиться: «у нас за день тричі помінялися плани: то Чернишов скасував зустріч, то Єрмак на вечір суботи призначив».

Після перших підозр майно намагалися вивести з-під удару

Після того як у червні 2025 року Чернишову оголосили підозру, проєкт вирішили призупинити. Записи розмов про це НАБУ вже оприлюднило раніше. На них Міндіч каже Квеленковій, що потрібно на рік заморозити проєкт.

Після цього учасники схеми розробили план, як можна уникнути арешту ділянки і будинків. Це складна схема, в якій мали брати участь багато компаній. Врешті реалізувати її не встигли — 30 жовтня 2025 року ВАКС арештував ділянку.

Прокурорка Валентина Гребенюк зачитує клопотання про запобіжний захід. Скриншот трансляції «Суспільне Новини» / YouTube Сторона захисту надасть свої аргументи в середу після обіду.

Чому НАБУ наполягає, щоб Єрмак сів у СІЗО

Прокурорка Валентина Гребенюк вимагає, щоб Єрмака відправили в СІЗО. На її думку, для найсуворішого запобіжного заходу є всі пʼять передбачених законом ризиків.

Щоб обґрунтувати ризики, Гребенюк повідомила суду такі факти:

Єрмак має машину Mercedes S350, але їздить на номерах прикриття.

У нього крім звичайного закордонного паспорта є 4 дипломатичних , найсвіжіший закінчується у 2030 році. З моменту повномасштабного вторгнення і до листопада 2025 року він перетнув кордон 86 разів.

, найсвіжіший закінчується у 2030 році. З моменту повномасштабного вторгнення і до листопада 2025 року він перетнув кордон 86 разів. Інформацію про перетини кордону після звільнення з посади голови ОП видалили з системи «Аркан» . Так вважає прокурорка. Єрмак заявив журналістам, що після звільнення за кордон не виїжджав.

Так вважає прокурорка. Єрмак заявив журналістам, що після звільнення за кордон не виїжджав. Єрмак конспірував інформацію про будівництво, а інші намагалися знищити докази. Це слідство доводить тим, що Єрмак у інших учасників вказаний як ЛЛ, R2, або в крайньому разі АБ. Інші учасники намагались приховати або знищити докази. Наприклад, Лілія Лисенко і ще один фігурант ховали телефони і ноутбуки від слідства. Також є протоколи записів, на яких вже після підозри Чернишову учасники обговорюють, що треба знищити певні файли з ноутбука, змінити номери телефонів тощо.

У телефонній книзі водія Єрмака також знайшли телефони двох експрокурорів — Ірини Венедіктової та Іллі Костіна, а також нинішнього першого заступника глави СБУ Олександра Поклада . Абрамов мав спільні неформальні чати з ними. Десятого грудня 2025 року Абрамов з Покладом обговорювали зустріч останнього з невідомою особою_5, яка мала чекати Поклада в машині.

На підставі знайдених документів слідство також вважає, що Єрмак міг впливати на СБУ, ДБР, прокуратуру, РНБО і Мінфін .

, . За словами прокурорки, цьому адресату Єрмак надсилав дати народжень кандидатів. Таким чином з «Веронікою» Єрмак радився з 2020 року про керівника Держуправління справами Ігоря Лисого, призначення премʼєра [очевидно, йдеться про Дениса Шмигаля], тодішньої генпрокурорки Ірини Венедіктової, чинного міністра охорони здоровʼя [напевно, Віктора Ляшка, якого призначили на посаду 20 травня 2021 року], а також заступника глави ОП . Тиск СБУ на експерта, який має оцінити реальну вартість незавершеного будівництва. Гребенюк каже: щойно експерт почав свою роботу, як про нього зʼявилися публікації в телеграм-каналах. А вже у 2026 році різні підрозділи СБУ збирали інформацію про експерта по реєстрах. Трохи згодом почалися прямі погрози, які стосувалися конкретної експертизи по будівництву в Козині. Саме через це експертиза досі не завершена. Прокурорка підкреслила, що це не перша експертиза в справі, і поки експертизи не стосувалися безпосередньо Єрмака, на експертів не тисли.

Щоб обґрунтувати заставу у 180 мільйонів гривень, прокурорка навела розмову депутата і колишнього друга Єрмака Миколи Тищенка з водієм Єрмака у вересні 2023 року. Тоді Тищенко скаржився, що Єрмак його відштовхує, і він розуміє, що «Єрмак вже в космосі і він мультимільйонер», і «наводив низку фактів, де, на його переконання, було розкрадання мільярдів гривень з бюджету, а йому, мовляв, навіть не дали під кураторство Закарпатську область».

Питання до слідства

На цьому етапі незрозумілою лишається низка питань:

Якщо в матеріалах справи йдеться про те, що Єрмак використовував гроші, які злочинна організація отримала злочинним шляхом, то чому йому не інкримінують участь у злочинній організації (стаття 255 ККУ)?

Слідство обіцяє надати більше інформації про те, яким саме злочинним шляхом отримані кошти, які нібито легалізував Єрмак. Є натяки на схему «шлагбаум», доходи від фіктивних компаній і ще незрозумілий третій шлях. Для справи принципово важливо, в результаті яких саме злочинів були отримані кошти.

Прокурорка не надала інформації про те, що Єрмак знав про злочинне походження коштів, про схему загалом і сприяв їй. Усі докази свідчать лише про те, що він був у курсі деталей будівництва.

Чи були в Єрмака законні кошти, щоб фінансувати будівництво? Чи досліджували слідчі його доходи і статки, які він мав до приходу в Офіс?

Якщо прокуратура вважає, що Єрмак має сісти в СІЗО, і обґрунтовує це великою кількістю ризиків, то чому його не затримали одразу після вручення підозри, а відпустили додому?