Балоги й Михайло Ланьо десятиліттями керували Закарпаттям, а зараз вони під слідством. Велика історія регіону, який ловив Зеленський і, схоже, спіймав

Спершу ставка зіграла — розумний і дипломатичний Петров багатьом подобався, ні з ким відкрито не конфліктував і збирав союзників. Восени 2020 року він очолив список «слуг» на місцевих виборах і завів до Закарпатської облради 11 депутатів — другу за чисельністю фракцію. Першою було «Рідне Закарпаття» (РЗ) Василя Петьовки — 12 мандатів. «Слуги», РЗ, «Євросолідарність» і «Батьківщина», найбільш відомим членом якої в регіоні був Михайло Ланьо, створили коаліцію. Партія сина і батька Балог «Команда Андрія Балоги» здобула лише 7 голосів і пішла в опозицію. У цій непритаманній для себе ролі Балоги були недовго — вони домовилися з новим куратором Закарпаття від СН Миколою Тищенком, разом зруйнували попередню коаліцію і в червні 2021-го створили нову. В інтервʼю «Бабелю» в листопаді 2021 року Петров згадував: «Коли влітку ми сідали за стіл перемовин [із другою коаліцією], питали, хто на що претендує, Балога сказав: “Мені нічого не потрібно”. Я тоді Колі [Тищенку] сказав: коли людина каже, що їй нічого не потрібно, — значить, їй потрібно все».

Олексій Петров за кілька днів до звільнення з посади голови облради.

Олексій Петров за кілька днів до звільнення з посади голови облради.

Коли у 2019 році президентом став Володимир Зеленський, його команда почала заходити в регіони та розставляти лояльних людей. До Закарпаття черга дійшла у квітні 2020-го. Головою ОДА президент призначив 43-річного генерал-майора Олексія Петрова — людину, яку з областю не повʼязувало нічого. На відміну від свого попередника Михайла Рівіса, який народився і все життя прожив на Закарпатті, Петров в Ужгород приїхав з Кіровограда, де очолював місцеву СБУ. До цього з лютого 2017-го керував контррозвідкою Служби. Немісцевий офіцер із досвідом розвідника видавався Офісу президента ідеальним кандидатом, здатним розібратися з контрабандистами та зменшити вплив місцевих кланів.

«Так і виходить, [Віктор] Балога контролює політику, Ланьо — бандитський клан, — на умовах анонімності розповідає «Бабелю» джерело у правоохоронних органах. — Вони ніколи не були союзниками, але завжди знаходили компроміси. Якщо Балозі не вдавалося чогось добитись, він просив про допомогу Ланя, а Балога допомагав йому в політичних питаннях».

У 2019-му Ланьо невдало балотувався до Верховної Ради від «Опозиційного блоку» , а роком пізніше пішов на місцеві вибори за списком «Батьківщини» та пройшов до Мукачівської районної ради. У червні 2022-го він її очолив. У неформальних розмовах Ланя досі називають «кримінальним авторитетом» і «хрещеним батьком» Закарпаття.

Михайло Ланьо з дружиною Маріанною Ланьо, на яку у 2012-му він переписав свою частку компанії «Універсал-М».

Попри такі обвинувачення Ланьо зробив успішну політичну карʼєру. У 2002 році почавши з депутатства в Мукачівській міськраді, двічі проходив до парламенту: у 2012-му від Партії регіонів і в 2014-му як мажоритарник від округу в Закарпатті. У парламенті, як багато колишніх «регіоналів», Ланьо ввійшов до групи бізнесмена Ігоря Єремеєва. Туди входив і кузен Віктора Балоги Василь Петьовка.

«З приходом до влади Януковича він опанував цей край і зараз, прийшовши до тями після революції, знову відновлює свої кримінальні схеми», — розказував Луценко «24 Каналу».

Відкрито про кримінальне минуле Ланя у 2015 році розповідав тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. За його словами, ще у 2005-му Ланьо на прізвисько «Блюк» займався наркотрафіком і контрабандою , мав колосальні звʼязки в місцевій міліції, СБУ і прокуратурі.

Окрема тема — кримінальні звʼязки Ланя. Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах на умовах анонімності розповідають, що в 1994 році той фігурував у кримінальному провадженні щодо вбивства, але не уточнюють, в якому статусі та чим закінчилась справа. Місцеві сайти Закарпаття писали, що Ланя затримували за підозрою у вбивстві іншого кримінального авторитета і що він мав судимість за зґвалтування. Офіційних підтверджень цієї інформації немає.

Ланьо і Балога майже однолітки — Михайлу цього року буде 60, Віктору вже 61. Обидва народились в селах Мукачівського району. В іншому вони мають небагато спільного. У біографії Михайла Ланя чимало білих плям. Відомо, що після школи він служив в армії, у 29 років працював майстром, згодом — водієм. У 1997 році Ланьо заснував компанію «Універсал-М», очолював футбольні клуби, у 2006 році став головою Федерації футболу Закарпаття, у 2007-му — членом виконкому Федерації футболу України.

Єдиний гучний скандал всередині великої родини стався у 2015-му. Кузен Віктора Балоги Василь Петьовка, який пройшов до парламенту за списками «Єдиного центру», перейшов у групу бізнесмена Ігоря Єремеєва. Її членами також були Володимир Литвин, Олесь Довгий і Вячеслав Богуслаєв, якого зараз звинувачують у держзраді на користь Росії. Для Віктора Балоги це була зрада.

Віктор Балога із синами — Павлом (ліворуч) і Андрієм. Старший Андрій став мером Мукачевого у 27 років.

Коли син Віктора Балоги Андрій підріс, він теж пішов у політику. У 2013 році, коли Андрію виповнилося 25, він став депутатом Закарпатської облради й очолив там фракцію батькової партії «Єдиний центр». У 2015 році Балога-молодший переміг на виборах міського голови Мукачевого і став наймолодшим мером України на той час. На цій родинній для Балог посаді Андрій лишається досі.

За президента Януковича, який переміг на виборах 2010-го, Балога втратив місце в Секретаріаті, але не владу і вплив на Закарпатті. До 2012-го він був міністром з надзвичайних ситуацій, а згодом знов пройшов до парламенту від округу в Мукачевому. Область тоді очолював близький до Балоги Олександр Ледида. Попри постійні скарги журналістів і активістів, силовики обходили сімʼю Балог стороною — для правоохоронців вони були недоторканними.

Після перемоги Ющенка в третьому турі президентських виборів і без того успішна карʼєра Балоги ще стрімкіше пішла вгору: він знову очолив Закарпатську ОДА, потім — Міністерство з надзвичайних ситуацій, а вже у 2006 році — Секретаріат президента. Тоді ж вплив Балоги поширився далеко за межі рідної області. Його родичі, друзі та соратники пройшли в парламент, отримали посади в СБУ і держорганах. Суддею Конституційного суду став близький до Балоги Іван Стрижак, кум Олег Гаваші очолив Закарпаття. Чопська й Ужгородська митниці теж були під впливом Балоги. Найбільш впливовий на той час журнал «Кореспондент» у 2008-му назвав Балогу «Особистістю року».

Під час президентської кампанії 2004 року Балога був довіреною особою Ющенка на Закарпатті. Віктор Балога і Василь Петьовка (праворуч).

Під час президентської кампанії 2004 року Балога був довіреною особою Ющенка на Закарпатті.

В ОДА Балога пропрацював рік: у червні 2001 року він пішов на знак солідарності з Віктором Ющенком, якого щойно звільнили з посади премʼєр-міністра. У 2002 році Балога знову переміг на виборах мера Мукачевого і майже одночасно пройшов у парламент як мажоритарник. Вибір був очевидний — Балога обрав депутатський мандат, у Раді ввійшов до фракції Віктора Ющенка «Наша Україна» і став його близьким соратником. На президентських виборах 2004-го Балога був представником Ющенка на Закарпатті — рідне Мукачеве, яке тоді очолював кузен Балоги Василь Петьовка, сказало «помаранчевому» кандидату рішуче «Так!».

Віктор Балога в 1997 році допоміг Віктору Медведчуку пройти в парламент від Закарпаття. Також на фото члени СДПУ(о) Ігор Суркіс (у центрі) та Іван Різак.

Найвідоміший з Балог — Віктор. У середині 1990-х молодий успішний бізнесмен Віктор Балога, як він сам говорив, мав у громаді авторитет і був «вундеркіндом з підтримкою людей» . У 34 роки, в 1997-му, саме Балога привів у публічну політику на девʼять років старшого за себе Віктора Медведчука — тоді радника президента Леоніда Кучми з податкової політики. Завдяки підтримці Балоги Медведчук став народним депутатом від Закарпаття. Сам Балога в 1998-му виграв вибори мера Мукачевого, а за рік очолив Закарпатську обладміністрацію. Згодом він не раз публічно визнавав, що Медведчук був його найбільшою помилкою.

Для влади в Києві Закарпаття завжди було складним регіоном — через віддаленість від центру, різні етнічні групи і, звичайно, контрабанду. Нею так чи інакше займались майже всі впливові вихідці із Закарпаття, які заробили статки в 1990-х. Із контрабандою повʼязують і «клан Балог» — велику сімʼю, яка десятиліттями займала високі посади у владі та сконцентрувала у своїх руках багато різних бізнесів.

Олексій Петров і Микола Тищенко намагались зміцнити владу «слуг» на Закарпатті, натомість налаштували проти себе і Балог, і Петьовку, і Ланя, літо 2021 року.

Петров виявився правий. Зовсім скоро Балоги кинули «слуг», зруйнували коаліцію і разом з колишніми союзниками партії президента — РЗ, «Євросолідарністю» і «Батьківщиною» — усунули Петрова з посади. У листопаді 2021 року його місце зайняв представник «Рідного Закарпаття» Володимир Чубірко. Щоб повалити ставленика президента, Віктор Балога і Василь Петьовка зробили, здавалося, неможливе — обʼєдналися і забули про багаторічний конфлікт.

«Коли я приходив на посаду, з трибуни сказав, що моя основна задача — консолідувати сесійну залу. От я і консолідував: петьовки, балоги, медведчуки, ланьо — усі об’єдналися», — згадував згодом Петров.

Так Зеленський після довгої війни втратив владу на Закарпатті, а старі клани її повернули.

Віктор Микита

Десятого грудня 2021 року президент призначив головою Закарпатської ОДА 42-річного Віктора Микиту. Як і Петров, раніше він працював у контррозвідці в Службі безпеки, потім боровся з оргзлочинністю. Але на відміну від чужого для регіону силовика Микита народився на Закарпатті й добре розумів, як там все влаштовано.

«Місцевий політикум став заграватись, тому в Офісі президента вирішили призначити Микиту», — розповідає «Бабелю» співрозмовник в оточенні Зеленського.

Президент призначив Віктора Микиту в ОДА у грудні 2021-го. На відміну від Петрова Микита був місцевим. Офіційний сайт президента України

У Микити від Офісу було багато завдань: перше — повернути Києву владу в регіоні. Але почалось повномасштабне вторгнення, і плани довелось корегувати на ходу. У перші місяці всі політичні питання відклали на потім. Голова військової адміністрації Микита не став обмежувати права облради, лишив депутатам всі повноваження і почав працювати з ними напряму. Так він отримав нових союзників.

У березні 2023 року депутати звільнили заступницю голови облради Чубірка, близьку до Віктора Балоги депутатку від фракції «За майбутнє» Андріану Сушко. Місцевий журналіст Павло Федака писав, що вона записувала розмови з Микитою про безпекові питання і передавала їх Балозі. Сам Чубірко, розказує Федака, одночасно вів перемовини і з Балогами та запевняв Микиту у відданості, та це його не врятувало — 27 вересня 2023 року облрада його звільнила.

«Я пішов з посади сам, бо принципово не хотів працювати з місцевими «зеленими» — вони роблять біду, — говорить «Бабелю» Чубірко. Він критикує місцеву владу і за розподіл землі, і за бюджетні питання, якими тепер опікується ОВА. Чубірко вважає, що вільні залишки бюджету рада мала б витрачати на оборону, «а не містечкові проєкти». — Депутати голосують під тиском, вони налякані й залежні через видумані кримінальні справи, військкомати: є випадки, що дітей деяких депутатів викликали у військкомати перед голосуванням».

Володимир Чубірко каже, що «зелені» роблять біду. Михайло Мельниченко / «Бабель»

Після звільнення Чубірка місце голови зайняв уродженець Ужгорода «слуга» Роман Сарай. Тим часом Микита налагоджував відносини з громадами. У найбільш безпечну область через війну перебралися понад 400 компаній, надходження до бюджету збільшилися в рази. Завдяки цим грошам, каже співрозмовник «Бабеля» в ОДА, деякі громади перестали орієнтуватися на старі стовпи, на яких стояло Закарпаття, і зрозуміли, що є нормальні відносини.

Однак були виключення. В одному зі своїх виступів рік тому Микита сказав, що на Закарпатті «є громади з унікальним баченням». Які конкретно — він не уточнив, але за інформацією «Бабеля» серед «унікумів» була вотчина Балоги — Мукачеве. Одна з останніх претензій влади — у першому кварталі 2024 року Мукачівська громада не виконала план надходжень до держбюджету, а сусіди свої перевиконали в рази. З іншого боку — в ОДА Мукачевому віддають належне і кажуть, що місто багато дає на потреби ЗСУ.

Стадіон «Авангард»

Інтереси всіх головних героїв цієї історії зійшлись навколо мукачівського стадіону «Авангард». Він розташований в центрі міста, біля великого парку, на березі річки Латориця. Стадіон побудували в 1920 році. На ділянці, окрім самого поля, є тенісні корти, відкритий 50-метровий басейн, кафе і поле для мініфутболу — загалом 3 гектари в найкращому місці Мукачевого.

Стадіон «Авангард» це не лише футбольне поле, але й корти, поле для мініфутболу, 50-метровий басейн. Михайло Мельниченко / «Бабель» Михайло Мельниченко / «Бабель» Facebook Стадіон «Авангард» це не лише футбольне поле, але й корти, поле для мініфутболу, 50-метровий басейн. Михайло Мельниченко / «Бабель»; Facebook

У 1970-х шефство над міською командою, яка грала на «Авангарді», взяв державний завод «Мукачівприлад». У 2003 році майно стадіону — приміщення роздягалень, котельня і туалет — перейшло до компанії Михайла Ланя «Універсал-М». Земля лишилась у власності громади.

Глава Федерації футболу Мукачівського району Тарас Алмашій, який першим почав боротися за стадіон, каже, що в 90-ті заводи потерпали без грошей, брали кредити в банках і часто віддавали своє майно під заставу. Так сталось і з «Авангардом», який викупив Ланьо. Однак щодо цієї угоди в місцевих активістів є питання.

«Я б сказав, що це привласнення — у кадастровому реєстрі стадіон і земля були в державній власності й ніколи в комунальній. Була створена низка фальшивих документів, а потім почалися маніпуляції», — говорить юрист, керівник місцевої ГО «Правозахист споживачів» Володимир Поляк, який вивчав це питання. Жодних документів з того часу не збереглось. На жоден запит активістів з цього приводу міськрада не відповіла. Адвокати Ланя кажуть, що насправді все було за законом.

У жовтні 2022 року Тарасу Алмашію подзвонили місцеві журналісти. За їхніми даними, Андрій Балога і Михайло Ланьо готували рішення про продаж землі під стадіоном. Алмашій почав перевіряти цю інформацію.

«Від «футбольних» людей я дізнався, що є будівельна компанія з Ужгорода, яка називається «Газда» і з якою вже погоджено будівництво багатоповерхівки на території стадіону», — розповідає Алмашій.

Один з активістів, голова Федерації футболу Мукачівського району Тарас Алмашій. Михайло Мельниченко / «Бабель»

Офіційно щодо землі «Універсал-М» звернулась до Мукачівської міськради лише в лютому 2023 року. У листі компанія повідомила, що хоче викупити землю під стадіоном, провести грошову оцінку ділянки й одразу внести аванс. Активісти спробували отримати текст цього листа і зрозуміти, чи немає в планах міста змінити цільове призначення землі — будувати житло там було заборонено. Міськрада ділитись інформацією відмовилась.

У самій міськраді тоді був і внутрішній конфлікт. Після місцевих виборів 2020 року «Команда Андрія Балоги» сформувала більшість з ОПзЖ, але після повномасштабного вторгнення депутатів проросійської партії за рішенням батька і сина Балог перестали пускати на засідання. Андрій Балога публічно звинувачував Василя Петьовку і Михайла Ланя в тому, що вони з ОПзЖ і діють за одне.

«Нешановні Василь Петьовка, Михайло Ланьо та Іван Чубірко, користуючись війною в країні, намагаються влаштувати переворот у міській раді», — говорив мер Мукачевого Балога.

Однак вже в червні 2022-го ситуація, як вже бувало не раз, різко змінилась — Андрій Балога сформував коаліцію з «Рідним Закарпаттям» Петьовки, «Батьківщиною», куди входить Ланьо, і фракцією «За майбутнє». До лютого 2023-го Петьовка знов посварився з Балогами — РЗ і «За майбутнє» з коаліції вийшли. Голосів, щоб ухвалити рішення, не вистачало. У березні 2023-го в міськраді всерйоз говорили про розпуск виконкому і введення військової адміністрації.

«Але 4 липня [2023-го], за два дні до червоної лінії, сталося диво — депутати зібралися на сесію і проголосували за дозвіл на оцінку землі під стадіоном», — розповідає «Бабелю» депутат міськради від «Європейської солідарності» Роман Кушнір.

Депутат Мукачівської міськради від ЄС Роман Кушнір був одним з трьох, хто не підтримав рішення про продаж землі під «Авангардом». Михайло Мельниченко / «Бабель» Михайло Мельниченко / «Бабель» Депутат Мукачівської міськради від ЄС Роман Кушнір був одним з трьох, хто не підтримав рішення про продаж землі під «Авангардом». Михайло Мельниченко / «Бабель»

«Незрозуміло, як після такого протистояння вони раптом прийшли і в єдиному пориві почали голосувати. Щось сталося з 3 на 4 липня і це дозволило консолідувати депутатський корпус. 18 депутатів, які були в опозиції, раптом докорінно змінили свою позицію, не пояснюючи причин», — каже журналіст і адміністратор однієї з найбільших місцевих груп «Мукачево SOS» Володимир Горішняк.

Оцінку землі «Універсал-М» дозволили провести власним коштом, і вже за два тижні, 17 липня, Андрій Балога і директор компанії підписали договір про сплату авансу за викуп землі.

Далі свою версію подій розказує слідство. Наприкінці липня начальник відділу земельних відносин міськради Мукачевого Артур Саміляк зробив переможцем конкурсу з оцінки землі компанію з Полтавщини «Біном—груп». У листуванні з директором компанії Віталієм Залужним у WhatsApp Саміляк вказав, що вартість землі має бути приблизно 300 гривень за квадратний метр. У відповідь Залужний переслав рахунок на 16 тисяч «за надання інформаційних послуг». І вже 4 серпня відзвітував Саміляку, що «посилку отримав». Слідство каже — це був хабар. Захист — що міськрада працювала з компанією з інших питань і ці гроші рішення про стадіон не стосувались.

Вже 11 серпня Залужний відзвітував Саміляку, що вартість буде 319 гривень. Офіційний висновок з оцінкою був готовий 16 серпня. Три гектари землі в центрі міста «Біном» оцінила в 9,6 мільйона гривень без ПДВ. У міськраді вирішили прискоритись і вже наступного дня дозволити продати землю — того разу завадили активісти, зокрема Тарас Алмашій і Володимир Горішняк. Під тиском громадськості депутати відмовились голосувати й оголосили перерву.

Рішення Мукачівської міськради про згоду провести оцінку землі під стадіоном «Авангард». Рішення Мукачівської міськради про згоду провести оцінку землі під стадіоном «Авангард».

Слідство стверджує, що з іншого боку на депутатів водночас тиснув Ланьо. Детективи вже оприлюднили кілька листувань від 17 серпня між заступницею мера, депутаткою фракції «Батькіщина» Юлією Тайпс і Ланьом. Він казав голосувати за стадіон пакетом і заспокоювати активістів, мовляв, ніякої забудови на стадіоні не буде.

Паралельно, теж в листуванні, настанови щодо голосування сину давав Віктор Балога: «Бажано проводьте голосування, не звертайте уваги, голосуйте, коаліція має проголосувати, посміхайся і веди, принципово все проголосувати. Принципово». Коли голосування провалилось, Ланьо написав Віктору Балозі повідомлення: «Поговори з Андрієм. Коли зустрінемось».

Слідство каже: Балога-молодший і Ланьо зустрілися 20 серпня 2023 року поблизу Мукачевого, у селищі Чинадієве, зустріч тривала не більше за годину. Жодних доказів і деталей детективи поки що не наводять, тому адвокати й Ланя, і Балоги кажуть, що насправді ніякої зустрічі не було, а в Чинадієвому кожен був тоді у своїх справах. Балога — у себе на дачі, Ланьо — на власній базі відпочинку.

За два дні, 22 серпня 2023 року, міськрада зібралася знову. До зали прийшли активісти зі стосами аркушів з підписами проти забудови стадіону. Питання про продаж землі мали голосувати пакетом із 68 іншими рішеннями. За висловилися 24 із 27 присутніх депутатів. Проти були двоє з пʼятьох «слуг», депутат від «Євросолідарності» Роман Кушнір утримався. Каже, у пакет засунули питання, повʼязані з військовими, — голосувати проти них він просто не міг.

Місцеві активісти Володимир Горішняк, Володимир і Діана Поляк кажуть, що міськрада Мукачевого робить все, аби не допустити їх на засідання. Михайло Мельниченко / «Бабель» Депутат від «Батьківщини» Олександр Лізанець (посередині) відмовився відповідати на запитання про голосування і втік. Михайло Мельниченко / «Бабель» Місцеві активісти Володимир Горішняк, Володимир і Діана Поляк кажуть, що міськрада Мукачевого робить все, аби не допустити їх на засідання. Депутат від «Батьківщини» Олександр Лізанець (посередині) відмовився відповідати на запитання про голосування і втік. Михайло Мельниченко / «Бабель»

Чи тиснув на депутатів Михайло Ланьо? Під запис про це ніхто не говорить. У Мукачівській міськраді «Бабель» зустрів депутата від «Батьківщини» Олександра Лізанця. Почувши запитання про стадіон, він швидко втік. Не під запис деякі депутати переповідають історію колишнього соратника Ланя — депутата Закарпатської обласної ради від «Батьківщини» Георгія Горвата. На початку 2024 року йому в будинок кинули гранату, а рік тому підпалили автомобіль. Обидва злочини, за версією СБУ, скоїв Мирослав Чопей — «керівник силового крила злочинного угруповання, яке координував екснардеп-регіонал». Очевидно, ідеться про Михайла Ланя.

Детективи кажуть, що після голосування за продаж землі Тайпс відзвітувала Ланю про успіх, а Балога зателефонував. Через 20 хвилин Ланя повідомленням також привітав абонент «Вас.Вас» і написав: «Будемо строїти?» Ланьо відповів: «Як говорили». За словами джерел «Бабеля», так у Ланя в телефоні записаний Василь Васильович Петьовка.

Першого вересня 2023 року Мукачівська міськрада і «Універсал-М» уклали договір — компанія отримала право викупити землю з розтермінуванням платежів на 6 місяців за 9 645 700 гривень без ПДВ. А вже 6 вересня правоохоронні органи розпочали розслідування. Перші обшуки в Андрія Балоги й Михайла Ланя пройшли 10 жовтня. До офіційних підозр справа дійшла лише за 8 місяців — окрім мера і Ланя, їх оголосили Артуру Саміляку і трьом співробітникам полтавської «Біном-груп».

Обшуки в міськраді, а також вдома у Ланя (у червоній футболці) і Балоги-молодшого. Служба безпеки України Служба безпеки України Служба безпеки України Обшуки в міськраді, а також вдома у Ланя (у червоній футболці) і Балоги-молодшого. Служба безпеки України

Слідство провело власну оцінку і встановило, що реальна ринкова вартість землі на 1 серпня 2023 року становила 84,6 мільйона гривень, а не 9 мільйонів, за які її хотіла купити компанія Ланя. Відповідно, сума збитків громади — 75 мільйонів. Захист Балоги й Ланя каже, що ця оцінка хибна — її робили з розрахунку, що на ділянці зведуть житловий комплекс, а цього ніхто робити не збирався.

«Експерт порушив всі методології проведення експертизи», — каже адвокат Андрія Балоги Сергій Войченко. Також він наполягає, що у слідства немає жодних доказів причетності до злочину Балоги, і наголошує — ніякої особистої вигоди мер від цієї угоди не отримав. До оцінки землі, каже адвокат, Балога стосунку теж не мав.

«Це кримінальне провадження винятково надумане. У нас Мукачеве, за дослідженням Transparency international, потрапило до пятірки найпрозоріших міст України, а Андрій Балога жодного рішення одноосібно не ухвалював. Судової перспективи справа не має», — каже Войченко.

Балога на засіданні суду 26 червня справу майже не коментував. Натомість Ланьо зазначив, що насправді на території стадіону хотіли збудувати не житловий комплекс, а готель.

«Стадіон — то моя душа… Ніхто там будувати не буде нічого», — заявив Ланьо в суді. Він і Балога вже вийшли під заставу в 30 мільйонів гривень кожен, зараз обидва на Закарпатті.

Активісти словам про те, що бізнесмени не планували будувати ЖК, не вірять. Вони памʼятають історію знищення іншого футбольного стадіону в Мукачевому, що належав заводу торговельного обладнання. У 2017 році землю стадіону купила близька до Балог компанія «БУД-ХАУС», згодом цільове призначення ділянки змінили та перепродали забудовнику. Зараз там зводить будинок компанія з Івано-Франківщини.

Так виглядав інший стадіон в Мукачевому перед тим, як землю під ним продали. Google Maps Зараз на місці старого стадіону будують житловий комплекс. Михайло Мельниченко / «Бабель» Так виглядав інший стадіон в Мукачевому перед тим, як землю під ним продали. Зараз на місці старого стадіону будують житловий комплекс. Google Maps; Михайло Мельниченко / «Бабель»

На Закарпатті кажуть: ця кримінальна справа, чим би вона не закінчилась, ослабить Балог і Ланя — вони перестали бути недоторканними. А місцевий журналіст Павло Федака впевнений, що вся ця історія, насамперед, про гроші.

«Подивіться, хто голосував за це рішення про продаж землі — в тому числі й представники президентської партії. Навряд там є політика», — каже журналіст.

Інший співрозмовник «Бабеля» каже: «Подивіться, коли СБУ повідомила про затримання керівника силового крила Ланя Мирослава Чопея — наступного дня після арешту самого Ланя. Якщо це співпадіння, то воно неймовірне».

Хай там що, поки головні гравці Закарпаття під арештом, домовлятися з місцевими політиками й бізнесменами Віктору Микиті буде простіше.

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