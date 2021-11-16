Щоб отримати Закарпаття, «слуги» зрадили Порошенка та Тимошенко. Але всіх знов обіграв Балога. Чому — розповідає генерал Петров, який мав усіх перемогти

І голова ОДА, і керівник облради Петров працював на різних поверхах однієї будівлі — монументальної споруди в центрі Ужгорода, яку у 20-х роках минулого століття збудували чехи. Усередині — нескінченні коридори, великі сходи й унікальний для України ліфт-патерностер. Він працює за принципом чортового колеса — 14 кабінок без дверей рухаються по колу без зупинок, заходити всередину потрібно на ходу. А от кабінет голови Закарпатської облради мало чим відрізняється від кабінетів київських чиновників. Здається, їх однаково успішно клонують, незалежно від відстані до центру. На стіні немає портрета Зеленського, на тумбі макет деревʼяної засніженої церкви — у XVIII—XIX століттях такі зводили без цвяхів. Петров не схожий на бойового генерала з кіно: невисокий, розмовляє тихо, іноді з інтонацією вчителя молодших класів. Можливо, це професійне чи просто звичка — у нього пʼятеро дітей. На Закарпаття з дружиною та дітьми колишній головний контррозвідник приїхав із Кіровоградської області — там він очолював місцеве управління СБУ. Він вільно розмовляє українською, а секретар у приймальні розповідає, що Петров — спокійний та інтелігентний начальник, на цих словах вона стукає по дереву. Не наврочити це не допомогло — наступного робочого дня Петрова зняли.

Ліфт-патерностер у старовинній будівлі досі працює. Сергій Гудак / «Бабель» Олексій Петров отримав цей макет старовинної церкви в подарунок. Він стоїть в його кабінеті. Сергій Гудак / «Бабель» Сергій Гудак / «Бабель» Ліфт-патерностер у старовинній будівлі досі працює. Олексій Петров отримав цей макет старовинної церкви в подарунок. Він стоїть в його кабінеті. Сергій Гудак / «Бабель»

До того як очолити облдержадміністрацію, ви не займалися політикою. Хто запропонував вашу кандидатуру президентові та чому ви погодилися?

Скажімо так, запропонував хтось із губернаторів.

Із губернаторів Кіровоградської області?

Думаю, так. У 2014 році я добровільно пішов до АТО, у 2015-му повернувся. Два роки був першим заступником департаменту контррозвідки, потім два роки начальником. Цей орган весь час був на передовій, часи були лихі. Коли у військових закінчилася гаряча фаза, розпочалася війна спецслужб. Ми провели багато операцій, якими я пишаюся. Потім влада змінилася, прийшов інший президент, інший голова СБУ. Мене відправили до Кіровоградської області, до Кропивницького — здається, у найменше з управлінь. Це був переломний етап у житті, я відчував, що треба розвиватись. Тому коли зʼявилася ця пропозиція, навіть не сумнівався.

Тоді в Києві зрозуміли, що на Закарпатті втрачають контроль: змінювалися губернатори, починалася епопея з коронавірусом, бандитські розборки в Мукачевому. Був запит на людину, яка б орієнтувалася в системі правопорядку. На одній селекторній нараді сказали, що є людина з досвідом роботи і можна її розглянути. Президент викликав мене, ми переговорили, я погодився.

Які завдання він тоді вам поставив?

Президент сказав, що там треба навести лад. Він не міг знайти того, хто відчув регіон. Стрілянина, контрабанда, ліс, наркотрафік, бурштин — ми мали або подолати це, або навести хоч якийсь порядок, щоб правоохоронці могли системно працювати.

Чи вдалося відчути регіон? Усі, з ким я тут спілкувалася, кажуть, що політика на Закарпатті особлива: у ній довкола кум-брат-сват, багато різних національностей, великий вплив Угорщини.

Філософське запитання... Цей регіон або приймаєш таким, як є, або ні. Я прийняв. Тут складна історія, мультикультурність, різні конфесії, що нормально співіснують сотні років. Кордон поруч, багато хто їде працювати туди, а нам тут складно знайти фахівців.

Тут люди не самодостатні — це не Київ, де є робота та власна думка у виборців. Тут багато людей залежать від купки чи то олігархів, чи то бізнесменів та їхніх сімей. Вони задають тон, кажуть, як голосувати, де протестувати, куди їхати. Люди мені казали, що їм подобається, що я не звідси — віддалений від місцевих кланів, міських феодалів, як їх називають.

Спочатку однаково нічий генерал Петров справді подобався багатьом. Він не загравав із місцевими «феодалами», багато їздив, спілкувався з простими людьми та журналістами, вів прямі ефіри у Facebook, відповідав на запитання під постами. «Він був таким борцем із загальноприйнятим злом», — згадує колишній заступник Петрова в облраді, депутат від «Батьківщини» Андрій Шекета.

Андрій Шекета — колишній перший заступник голови облради, депутат «Батьківщини». Михайло Мельниченко / «Бабель»

Коаліція 1.0

Восени 2020 року голова ОДА Петров очолив виборчий список «слуг» на виборах до облради. Їхнім союзником і потенційним партнером у майбутній коаліції була партія «Рідне Закарпаття» (РЗ). Її ідеологи та спонсори — великі місцеві бізнесмени та політики. Четверо членів РЗ — народні депутати: Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват і Владислав Поляк. У парламенті всі вони входять до депутатської групи «Довіра». У Раді вона підтримує монобільшість, а на Закарпатті РЗ часто називають «Довірою» — за місцем основної роботи перших осіб партії. Шекета згадує, що на місцевих виборах РЗ багато хто вважав сателітами «слуг». Головним бенефіціаром РЗ одноголосно називають Василя Петьовку.

У вас був хороший старт на посаді голови ОДА, навіщо пішли до облради?

Більше можливостей. Голова ОДА — це залежна людина, якийсь виконроб, який реалізує держполітику. В облраді можна принести більше користі, стежити, щоби раціонально використовували бюджет, це можливість вести регіональну зовнішню політику. Як голова облради я їздив на переговори, ми укладали договори, брали участь у грантах, залучали інвестиції.

Один із заступників голови ОП говорив, що президент не хотів мене відпускати. Але мені запропонували очолити список, щоби підняти рейтинг партії. У мене тут був дуже великий рейтинг — по 640 тисяч переглядів на моїй сторінці у Facebook.

Тобто за рахунок вашого особистого рейтингу хотіли завести до облради більше депутатів «слуг»?

Так і сталося, я свій рейтинг перетворив на нашу команду. Ніжками обʼїздив усі райони, підтримував усіх наших кандидатів у депутати, з усіма фотографувався, з усіма обіймався, усі білборди були зі мною. Я максимально намагався розмазати свій рейтинг на всіх, бо партії не було в області.

Щоб було зрозуміло: 2019 рік, вибори до Верховної Ради. По всій Україні «слуги народу» перемагали мастодонтів, під зеленим прапором можна було будь-кого пустити — і він перемагав. Ми мали шість мажоритарних округів. Скільки мажоритарників від «Слуги народу» пройшли? Один — Микола Михайлович Лаба. У 2020 році вже були перші закиди про невиконання обіцянок, усередині партії працювали маргінальні групи, які її розвалювали, і таке інше. Мені треба було піднімати хлопців з нуля.

Сергій Гудак / «Бабель»

Коли ви йшли на вибори на чолі списку, знали, що будете головою облради чи ні?

Класне запитання. Ні, коли йшов на вибори, не знав. І навіть не планував. Річ у тім, що закон дозволяє бути губернатором і депутатом. Я думав, що зможу бути, наприклад, головою фракції та залишатися головою ОДА.

Правда, що на виборах у вас із «Рідним Закарпаттям» був пакт про ненапад?

У нас були товариські стосунки. Наше політичне керівництво від початку вирішило, що ми з ними можемо створити впливову монобільшість.

На місцевих виборах у жовтні 2020 року до облради пройшли вісім партій: «Рідне Закарпаття» — 12 місць, «Слуга народу» — 11, «Батьківщина» — 8, «КМКС «Партія угорців України» — 8, «Команда Андрія Балоги» (КАБ) — 7, «Європейська солідарність» (ЄС) — 6, «За майбутнє» — 6, ОПзЖ — 6. Загалом 64 депутати, щоб облрада працювала, там не обовʼязково створювати коаліцію, але її створюють. Більшісь обирає голову облради, заступників, голів різних комісій (ось їх повний список). Щоб ухвалити рішення, потрібно щонайменше 33 голоси.

В облраді було два варіанти коаліції. У більшість, яку навколо своєї фракції хотів створити Віктор Балога, запрошували «Батьківщину», «За майбутнє», ОПзЖ і КМКС — лише 35 депутатів. Місце голови облради пропонували депутату від «Батьківщини» Олександру Кеменяшу. Найчисленнішу фракцію — РЗ — у цей союз не кликали, зокрема «через сімейні обставини». Віктор Балога і Василь Петьовка — двоюрідні брати, яких розділив багаторічний конфлікт.

Другий варіант коаліції: «слуги», РЗ, ЄС і «Батьківщина» — загалом 37 депутатів. У ній «Батьківщина» отримувала посаду першого заступника голови облради. У партії Юлії Тимошенко була золота акція, і вона обрала коаліцію з владою. Різні члени облради розповідають «Бабелю»: Тимошенко не була впевнена, що Кеменяшу віддадуть облраду, і вирішила не ризикувати. За словами кількох депутатів, Тимошенко особисто просила підтримати коаліцію з владою. Так 7 грудня в облраді зʼявилася більшість зі «слугами», очолив її Петров.

Сергій Гудак / «Бабель»

Ви знали, що до вашого обрання Балога намагався створити коаліцію та особисто Тимошенко вирішила її долю?

Так, я чув, що в цей процес включилися з Києва. Думаю, «Батьківщина» тоді вирішила, що зможе впливати на обладміністрацію.

Крім «Батьківщини», була ще одна обставина. Ми вели переговори з угорцями з КМКС — це був складний процес, але ми домовилися, що вони не голосуватимуть ані за мене, ані за ту іншу коаліцію. Їхній нейтралітет ламав коаліцію [ініційовану Балогою].

Двадцять девʼятого листопада 2020 року голова КМКС Василь Брензович відмовився ввійти в коаліцію зі «слугами» і підтримати кандидатуру Петрова. Наступного дня до Брензовича з обшуками прийшли співробітники СБУ. Багато хто вирішив, що це помста влади та Петрова зокрема. Той запевняв, що не має стосунку до обшуків, — йому мало хто повірив і не вірять досі. У день, коли Петров очолив облраду, Брензович виїхав з України та досі не повернувся.

Я би ніколи на це не пішов. Це така примітивна операція, що я би не ганьбився. По-друге, це було дуже невигідно саме мені. Ми тоді домовились, що угорці не голосують взагалі: ні за мене, ні за іншу коаліцію. І я сказав Брензовичу, що хотів би, щоб він зайняв посаду, щоб у президії були угорці.

І ви не знали, що готуються обшуки?

Ні, це було центральне управління. Я дзвонив і питав, чи погоджували вони свої дії з кимось, виявилось, що ні. Якщо припустити, що це організував я, то це постріл собі в ногу, якщо не в живіт. Вони ж таки вийшли із зали та не голосували того дня. У них є природна традиція, соціальний код: якщо вони потиснули руку, дали слово, їх ніхто не переб’є.

Щоб віддячити РЗ за підтримку, головою облдержадміністрації президент призначив близького до цієї партії та Петьовки зокрема Анатолія Полоскова. Заступниками Петрова в облраді стали представники «Батьківщини» і ЄС — Андрій Шекета та Денис Ман. У парламенті обидві партії в жорсткій опозиції до «слуг», але не на Закарпатті. Ман каже, що Петров для ЄС був «меншим злом», бо інший кандидат на голову облради представляв ОПзЖ — це ще гірше. Окрім заступника, ЄС отримала посади голів у двох постійних комісіях, ще дві комісії отримала «Батьківщина», РЗ — чотири, ОПзЖ — одну. «Слуги» не очолили жодну з комісій облради. Так коаліція пропрацювала до літа, а потім на Закарпатті з’явився новий куратор від Офіса президента Микола Тищенко, і більшості не стало.

Ексзаступник голови облради, депутат від «Європейської солідарності» Денис Ман. Михайло Мельниченко / «Бабель» Колишній перший заступник голови облради, депутат від «Батьківщини» Андрій Шекета. Михайло Мельниченко / «Бабель» Ексзаступник голови облради, депутат від «Європейської солідарності» Денис Ман. Колишній перший заступник голови облради, депутат від «Батьківщини» Андрій Шекета. Михайло Мельниченко / «Бабель»

Чому розвалилася та перша коаліція?

У раді вісім партій, більшість із них зорієнтована на місцеві клани, кожна має свої точки впливу. Таким чином облрада розділяється на дві частини: 36 депутатів проти 32 або 35 проти 33. А щоб ухвалити рішення, потрібно 33 — дуже складна ситуація. Якщо потрібно прийняти якесь важливе рішення, потрібно зібрати депутатів. Хтось захворів, хтось на ковіді, хтось за кордоном чи просто не може. Є ще внутрішні процеси, які починав Володя Чубірко. Він, до речі, не голосував за мене.

Володимир Чубірко — депутат облради від фракції «Рідне Закарпаття». Він очолював Закарпатську облраду з листопада 2014 до грудня 2015-го. Різні депутати облради з посиланням на Чубірка переказують, що напередодні виборів в облраду Петров нібито обіцяв Чубірку посаду голови облради в обмін на те, що той зніме свою кандидатуру з виборів мера Ужгорода. Чубірко на вибори мера не пішов і головою облради теж не став. Відтоді, розповідає Шекета, він ображений на Петрова. У того своя версія.

У мене з Чубірком домовленостей не було. Я не можу обіцяти людині те, на що не впливаю. До виборів ніхто не міг спрогнозувати, скільки мандатів буде у «слуг», чи зможуть вони впливати на призначення голови. Те, що кажуть, — це брехня. Не йти на мера я його теж не просив.

Представник «Рідного Закарпаття» Володимир Чубірко. Він претендує на посаду голови облради. Михайло Мельниченко / «Бабель»

А взагалі ви з ним спілкувалися до виборів?

Так, а знаєте, з якого приводу? Він хотів йти на вибори зі «Слугою народу», телефонував 4—5 разів на день. Я попросив штаб дати мені інформацію про нього, чи підпадає він під вимоги до кандидатів від нашої партії. Він всюди не проходив. Я запропонував йому йти від «Рідного Закарпаття», з яким ми співпрацювали. До того ж вони Чубірка до мене й привели — один із народних депутатів.

Не [Роберт] Горват часом?

Так. Я народному депутату тому зателефонував, кажу: забирайте його до себе. І що йому Роберт Іванович пообіцяв — це його особисті стосунки з ним. Я ніяких обіцянок не давав. Так от, Чубірко як уповноважений від найбільшої фракції, з якою ми йдемо разом по області, генерував постійний внутрішній конфлікт. Казав, що мене треба прибрати, що їм щось не подобається, що їх обділяють. Кожну сесію він збирає голоси за мою відставку.

Тільки його дії розвалили коаліцію?

Не тільки. «Слуги» в розрізі тих пакетних домовленостей втратили вплив на всі комісії. У нас навіть керівників комісій не було. Я став весільним генералом: заступники не мої, комісій немає. Ще й внутрішній бунт назрівав. Наше партійне керівництво виділяє кошти, направляє на область, а ми не можемо вирішувати, куди їх розподілити.

І до цього була ще одна проблема вже з обладміністрацією. З головою ОДА ми домовились йти однією командою — це вже не пакт про ненапад, а про спільну діяльність. Ми домовились, що в адміністрації я залишаю свого заступника — генерала [Олега] Коцюбу, він на Закарпаття привіз із собою родину. А губернатор [Полосков] його звільнив. Я написав листа на Офіс президента, але марно. Напевно, «Довіра», вона ж «Рідне Закарпаття», переконала, що людей Петрова треба прибрати. От і вийшла у нас з «Довірою» недовіра. Потім Юрій Юрійович Арістов склав свої повноваження як куратор [Закарпаття].

Потім призначають Миколу Тищенка. Треба віддати належне, він ці всі незручні моменти відчув і каже: «Окей, міняємо формат». Правда, він сказав це «окей» і ні з ким не погодив. Мене три дні не було, повертаюся, мені кажуть: «У нас новий формат коаліції, поїхали познайомимся».