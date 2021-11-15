На Закарпатті з другої спроби звільнили голову облради Петрова. Після першої він поскаржився правоохоронним органам

Депутати Закарпатської обласної ради звільнила очільника облради Олексія Петрова («Слуга народу»).

Про це повідомляється на сторінці облради.

«43 депутати Закарпатської обласної ради задовільнили заяву спікера облради Олексія Петрова про дострокове складання повноважень голови Закарпатської обласної ради без припинення повноважень депутата облради», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Петров прозвітував про результати роботи за період головування у раді та звернувся до депутатів із закликом до консолідації.

Олексія Петрова призначили головою Закарпатської облради на початку грудня 2020 року. До цього він понад пів року очолював Закарпатську ОДА. З 2017 до 2019 року він керував департаментом контррозвідки СБУ та управлінням СБУ в Кіровоградській області.