Голову Закарпатської облради відправили у відставку. Він звернувся до прокуратури

Сам Петров назвав сьогоднішню сесію нелегітимною і запевнив, що вже звернувся до правоохоронних органів.

«Ми ухвалили рішення про перенесення сесії на 25 листопада, щоб мати час вивчити питання необхідності оптимізації [комунальних закладів]. Заява про вчинення злочину передана в правоохоронні органи, я буду свідком у справі. Відповідно до регламенту і закону я переніс сесію, і те, що відбулося в залі, неправочинне», — пояснив він.

За словами Петрова, на засіданні, яке мало відбутися 28 жовтня, збиралися розглянути бюджетні питання та реформування комунальних підприємств обласної ради. Проте до депутатів «Слуги народу» звернулася низка лікарів, працівників культури, освітян, громадських організацій та профспілок, тому на погоджувальній раді було вирішено перенести розгляд питання на листопад.