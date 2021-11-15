На Закарпатье со второй попытки уволили главу облсовета Петрова. После первой он жаловался в правоохранительные органы

Депутаты Закарпатского областного совета уволила главу облсовета Алексея Петрова («Слуга народа»).

Об этом сообщается на странице облсовета.

«43 депутата Закарпатского областного совета удовлетворили заявление спикера облсовета Алексея Петрова о досрочном сложении полномочий председателя Закарпатского областного совета без прекращения полномочий депутата облсовета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Петров отчитался о результатах работы за период председательства в совете и обратился к депутатам с призывом к консолидации.

Алексей Петров был назначен главой Закарпатского облсовета в начале декабря 2020 года. До этого он более полугода возглавлял Закарпатскую ОГА. С 2017 по 2019 год он руководил департаментом контрразведки СБУ и управлением СБУ в Кировоградской области.