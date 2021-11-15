На Закарпатье со второй попытки уволили главу облсовета Петрова. После первой он жаловался в правоохранительные органы

Депутаты Закарпатского областного совета уволила главу облсовета Алексея Петрова («Слуга народа»).
Об этом сообщается на странице облсовета.
«43 депутата Закарпатского областного совета удовлетворили заявление спикера облсовета Алексея Петрова о досрочном сложении полномочий председателя Закарпатского областного совета без прекращения полномочий депутата облсовета», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Петров отчитался о результатах работы за период председательства в совете и обратился к депутатам с призывом к консолидации.
Алексей Петров был назначен главой Закарпатского облсовета в начале декабря 2020 года. До этого он более полугода возглавлял Закарпатскую ОГА. С 2017 по 2019 год он руководил департаментом контрразведки СБУ и управлением СБУ в Кировоградской области.
«Мы приняли решение о переносе сессии на 25 ноября, чтобы иметь время изучить вопрос о необходимости оптимизации [коммунальных заведений]. Заявление о совершении преступления передано в правоохранительные органы, я буду свидетелем по делу. В соответствии с регламентом и законом я перенес сессию, и то, что произошло в зале, неправомерно», — объяснил он.
По словам Петрова, на заседании, которое должно было состояться 28 октября, собирались рассмотреть бюджетные вопросы и реформирование коммунальных предприятий областного совета. Однако к депутатам «Слуги народа» обратились ряд врачей, работников культуры, педагогов, общественных организаций и профсоюзов, поэтому на согласительном совете было решено перенести рассмотрение вопроса на ноябрь.