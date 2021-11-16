Чтобы получить Закарпатье, «слуги» предали Порошенко и Тимошенко. Но всех опять обыграл Балога. Почему — рассказывает генерал Петров, который должен был всех победить

И глава ОГА, и руководитель облсовета Петров работал на разных этажах одного здания — монументального строения в центре Ужгорода, которое в 20-х годах прошлого века построили чехи. Внутри — бесконечные коридоры, большие лестницы и уникальный для Украины лифт-патерностер. Он работает по принципу чертового колеса — 14 кабинок без дверей движутся по кругу без остановок, заходить внутрь нужно на ходу. А вот кабинет главы Закарпатского облсовета мало чем отличается от кабинетов киевских чиновников. Кажется, их одинаково успешно клонируют, независимо от расстояния до центра. На стене нет портрета Зеленского, на тумбе макет деревянной заснеженной церкви — в XVIII—XIX веках такие строили без гвоздей. Петров не похож на боевого генерала из кино: невысокий, говорит негромко, иногда с интонацией учителя младших классов. Возможно, это профессиональное или просто привычка — у него пятеро детей. На Закарпатье с женой и детьми бывший главный контрразведчик приехал из Кировоградской области — там он возглавлял местное управление СБУ. Он свободно говорит на украинском, а секретарь в приемной рассказывает, что Петров — спокойный и интеллигентный начальник, на этих словах она стучит по дереву. Не сглазить это не помогло — на следующий рабочий день Петрова сняли.

Лифт-патерностер в старинном здании до сих пор работает. Сергей Гудак / «Бабель» Алексей Петров получил этот макет старинной церкви в подарок. Он стоит в его кабинете. Сергей Гудак / «Бабель» Сергей Гудак / «Бабель» Лифт-патерностер в старинном здании до сих пор работает. Алексей Петров получил этот макет старинной церкви в подарок. Он стоит в его кабинете. Сергей Гудак / «Бабель»

До того как возглавить облгосадминистрацию, вы не занимались политикой. Кто предложил вашу кандидатуру президенту и почему вы согласились?

Скажем так, предложил кто-то из губернаторов.

Из губернаторов Кировоградской области?

Думаю, да. В 2014 году я добровольно пошел в АТО, в 2015-м вернулся. Два года был первым заместителем департамента контрразведки, потом два года начальником. Этот орган все время был на передовой, времена были лихие. Когда у военных закончилась горячая фаза, началась война спецслужб. Мы провели много операций, которыми я горжусь. Потом власть поменялась, пришел другой президент, другой глава СБУ. Меня отправили в Кировоградскую область, в Кропивницкий — кажется, в самое маленькое из управлений. Это был переломный этап в жизни, я чувствовал, что надо развиваться. Поэтому когда появилось это предложение, даже не сомневался.

Тогда в Киеве поняли, что в Закарпатье теряют контроль: менялись губернаторы, начиналась эпопея с коронавирусом, бандитские разборки в Мукачево. Был запрос на человека, который бы ориентировался в системе правопорядка. На одном селекторном совещании сказали, что вот есть человек с опытом работы и можно его рассмотреть. Президент вызвал меня, мы переговорили, я согласился.

Какие задачи он тогда вам поставил?

Президент сказал, что там нужно навести порядок. Он не мог найти того, кто бы почувствовал регион. Стрельба, контрабанда, лес, наркотрафик, янтарь — мы должны были либо побороть это, либо навести хоть какой-то порядок, чтобы правоохранители могли системно работать.

Получилось прочувствовать регион? Все, с кем я здесь общалась, говорят, что политика на Закарпатье особенная: в ней кругом кум-брат-сват, много разных национальностей, большое влияние Венгрии.

Философский вопрос... Этот регион либо принимаешь таким, как есть, либо нет. Я принял. Тут сложная история, мультикультурность, разные конфессии, которые нормально сосуществуют сотни лет. Граница рядом, многие уезжают работать туда, а нам тут сложно найти специалистов.

Здесь люди не самодостаточны — это не Киев, где есть работа и собственное мнение у избирателей. Здесь много людей зависят от кучки то ли олигархов, то ли бизнесменов и их семей. Они задают тон, говорят, как голосовать, где протестовать, куда ехать. Люди мне говорили, что им нравится, что я не отсюда — равноудален от местных кланов, городских феодалов, как их называют.

Сначала одинаково ничей генерал Петров действительно нравился многим. Он не заигрывал с местными «феодалами», много ездил, общался с простыми людьми и журналистами, вел прямые эфиры в Facebook, отвечал на вопросы под постами. «Он был таким борцом с общепринятым злом», — вспоминает бывший зам Петрова в облсовете, депутат от «Батьківщини» Андрей Шекета.

Андрей Шекета — бывший первый замглавы облсовета. Депутат от «Батьківщини». Михаил Мельниченко / «Бабель»

Коалиция 1.0

Осенью 2020 года глава ОГА Петров возглавил избирательный список «слуг» на выборах в облсовет. Их союзником и потенциальным партнером по будущей коалиции была партия «Рідне Закарпаття» (РЗ). Ее идеологи и спонсоры — местные крупные бизнесмены и политики. Четверо членов РЗ — народные депутаты: Василий Петевка, Валерий Лунченко, Роберт Горват и Владислав Поляк. В парламенте все они входят в депутатскую группу «Довіра». В Раде она поддерживает монобольшинство, а на Закарпатье РЗ часто называют «Довіра» — по месту основной работы первых лиц партии. Шекета вспоминает, что на местных выборах РЗ многие считали сателлитами «слуг». Главным бенефициаром РЗ единогласно называют Василия Петевку.

У вас был хороший старт на должности главы ОГА, зачем пошли в облсовет?

Больше возможностей. Глава ОГА — это зависимый человек, некий прораб, который реализует госполитику. В облсовете можно принести больше пользы, следить, чтобы рационально использовали бюджет, это возможность вести региональную внешнюю политику. Как глава облсовета я ездил на переговоры, мы заключали договоры, участвовали в грантах, привлекали инвестиции.

Один из заместителей главы ОП говорил, что президент не хотел меня отпускать. Но мне предложили возглавить список, чтобы поднять рейтинг партии. У меня здесь был очень большой рейтинг — по 640 тысяч просмотров на моей странице в Facebook.

То есть за счет вашего личного рейтинга хотели завести в облсовет больше депутатов «слуг»?

Так и вышло, я свой рейтинг преобразовал в нашу команду. Ножками объездил все районы, поддерживал всех наших кандидатов в депутаты, со всеми фотографировался, со всеми обнимался, все билборды были со мной. Я максимально пытался размазать свой рейтинг на всех, потому что партии в области не было.

Чтобы было понятно: 2019 год, выборы в Верховную Раду. По всей Украине «слуги народа» побеждали мастодонтов, под зеленым флагом можно было кого угодно пустить — и он побеждал. У нас было шесть мажоритарных округов. Сколько мажоритарщиков от «Слуги народа» прошли? Один — Николай Михайлович Лаба. В 2020 году уже были первые упреки в невыполнении обещаний, внутри партии работали маргинальные группы, которые ее разваливали, и так далее. Мне нужно было поднимать ребят с нуля.

Сергей Гудак / «Бабель»

Когда вы шли на выборы во главе списка, знали, что будете председателем облсовета или нет?

Классный вопрос. Нет, когда шел на выборы, не знал. И даже не планировал. Дело в том, что закон разрешает быть губернатором и депутатом. Я думал, что смогу быть, например, главой фракции и оставаться главой ОГА.

Правда, что на выборах у вас с «Рідним Закарпаттям» был пакт о ненападении?

У нас были дружеские отношения. Наше политическое руководство изначально приняло решение, что мы с ними можем создать влиятельное монобольшинство.

На местных выборах в октябре 2020 года в облсовет прошли восемь партий: «Рідне Закарпаття» — 12 мест, «Слуга народа» — 11, «Батьківщина» — 8, «КМКС «Партия венгров Украины» — 8, «Команда Андрея Балоги» (КАБ) — 7, «Европейская солидарность» (ЕС) — 6, «За майбутнє» — 6, ОПзЖ — 6. Всего 64 депутата, чтобы облсовет работал, там не обязательно создавать коалицию, но ее создают. Большинство выбирает главу облсовета, его замов, глав разных комиссий (вот их полный список). Чтобы принять решение, нужно минимум 33 голоса.

В облсовете было два варианта коалиции. В большинство, которое вокруг своей фракции хотел создать Виктор Балога, приглашали «Батьківщину», «За майбутнє», ОПзЖ и КМКС — всего 35 депутатов. Место главы облсовета предлагали депутату от «Батьківщини» Александру Кеменяшу. Самую многочисленную фракцию — РЗ — в этот союз не звали, в том числе «по семейным обстоятельствам». Виктор Балога и Василий Петевка — двоюродные братья, которых разделяет многолетний конфликт.

Второй вариант коалиции: «слуги», РЗ, ЕС и «Батьківщина» — всего 37 депутатов. В ней «Батьківщина» получала должность первого замглавы облсовета. У партии Юлии Тимошенко оказалась золотая акция, и она выбрала коалицию с властью. Разные члены облсовета рассказывают «Бабелю»: Тимошенко не была уверена, что Кеменяшу отдадут облсовет, и решила не рисковать. По словам нескольких депутатов, Тимошенко лично просила поддержать коалицию с властью. Так 7 декабря в облсовете появилось большинство со «слугами», возглавил его Петров.

Сергей Гудак / «Бабель»

Вы знали, что до вашего избрания Балога пытался создать коалицию и лично Тимошенко решила ее судьбу?

Да, я слышал, что в этот процесс включились из Киева. Думаю, «Батьківщина» тогда решила, что сможет влиять на обладминистрацию.

Кроме «Батьківщини», было еще одно обстоятельство. Мы вели переговоры с венграми из КМКС — это был сложный процесс, но мы договорились, что они не будут голосовать ни за меня, ни за другую коалицию. Их нейтралитет ломал коалицию [инициированную Балогой].

Двадцать девятого ноября 2020 года глава КМКС Василий Брензович отказался войти в коалицию со «слугами» и поддержать кандидатуру Петрова. На следующий день к Брензовичу с обысками пришли сотрудники СБУ. Многие решили, что это месть власти и Петрова в частности. Тот уверял, что к обыскам отношения не имеет, — ему мало кто поверил и не верят до сих пор. В день, когда Петров возглавил облсовет, Брензович уехал из Украины и до сих пор не вернулся.

Я бы никогда на это не пошел. Это такая примитивная операция, что я бы не позорился. Во-вторых, это было очень невыгодно мне. Мы договорились, что венгры не голосуют вообще: ни за меня, ни за другую коалицию. И я сказал Брензовичу, что хотел бы, чтобы он занял должность, чтобы в президиуме были венгры.

И вы не знали, что готовятся обыски?

Нет, это было центральное управление. Я звонил и спрашивал, согласовывали ли они свои действия с кем-то, оказалось, что нет. Если предположить, что это организовал я, это выстрел себе в ногу, если не в живот. Они вышли из зала и не голосовали в тот день. У них есть традиция, социальный код: если они пожали руку, дали слово, их никто не перебьет.

Чтобы отблагодарить РЗ за поддержку, главой облгосадминистрации президент назначил близкого к этой партии и Петевке в частности Анатолия Полоскова. Замами Петрова в облсовете стали представители «Батьківщини» и ЕС — Андрей Шекета и Денис Ман. В парламенте обе партии в жесткой оппозиции к «слугам», но не на Закарпатье. Ман говорит, что Петров для ЕС был «меньшим злом», потому что другой кандидат на главу облсовета представлял ОПзЖ — это еще хуже. Кроме зама, ЕС получила должности глав в двух постоянных комиссиях, еще две комиссии получила «Батьківщина», РЗ — четыре, ОПзЖ — одну. «Слуги» не возглавили ни одну из комиссий облсовета. Так коалиция проработала до лета, а затем на Закарпатье появился новый куратор от Офиса президента Николай Тищенко, и большинства не стало.

Экс-замглавы облсовета, депутат от Европейской солидарности Денис Ман. Михаил Мельниченко / «Бабель» Бывший первый заместитель председателя облсовета, депутат от «Батьківщини» Андрей Шекета. Михаил Мельниченко / «Бабель» Экс-замглавы облсовета, депутат от Европейской солидарности Денис Ман. Бывший первый заместитель председателя облсовета, депутат от «Батьківщини» Андрей Шекета. Михаил Мельниченко / «Бабель»

Почему развалилась первая коалиция?

В совете восемь партий, большинство из них ориентированы на местные кланы, каждая имеет свои точки влияния. Таким образом облсовет разделяется на две части: 36 депутатов против 32 или 35 против 33. А чтобы принять решение, нужно 33 — очень сложная ситуация. Если нужно принять какое-нибудь важное решение, нужно собрать депутатов. Кто-то заболел, кто-то на ковиде, кто-то за границей или просто не может. Есть еще внутренние процессы, которые начинал Володя Чубирко. Он, кстати, не голосовал за меня.

Владимир Чубирко — депутат облсовета от фракции «Рідне Закарпаття». Он возглавлял Закарпатский облсовет с ноября 2014 по декабрь 2015-го. Разные депутаты облсовета со ссылкой на Чубирко пересказывают, что накануне выборов в облсовет Петров якобы обещал Чубирко должность главы облсовета в обмен на то, что тот снимет свою кандидатуру на выборах мэра Ужгорода. Чубирко на выборы мэра не пошел и главой облсовета тоже не стал. С тех пор, рассказывает Шекета, он обижен на Петрова. У того своя версия.

У меня с Чубирко договоренностей не было. Я не могу обещать человеку то, на что не влияю. До выборов никто не мог спрогнозировать, сколько мандатов будет у «слуг», смогут ли они влиять на назначение главы. То, что говорят, — это ложь. Не идти на мэра я его тоже не просил.

Представитель «Рідного Закарпаття» Владимир Чубирко. Он претендует на должность главы облсовета. Михаил Мельниченко / «Бабель»

А вообще вы с ним общались до выборов?

Да, а знаете, по какому поводу? Он хотел идти на выборы со «Слугой народа», звонил по 4—5 раз в день. Я попросил штаб дать мне информацию по нему, соответствует ли он требованиям к кандидатам от нашей партии. Он всюду не проходил. Я предложил ему идти от «Рідного Закарпаття», с которым мы сотрудничали. Тем более они Чубирко ко мне и привели — один из народных депутатов.

Не [Роберт] Горват ли ?

Да. Я народному депутату потом позвонил, говорю: забирайте его к себе. И что ему Роберт Иванович пообещал — это его личные отношения с ним. Я никаких обещаний не давал. Так вот, Чубирко как уполномоченный от самой большой фракции, с которой мы идем вместе по области, генерировал постоянный внутренний конфликт. Говорил, что меня надо убрать, что им что-то не нравится, что их обделяют. Каждую сессию он собирает голоса за мою отставку.

Только его действия развалили коалицию?

Не только. «Слуги» в разрезе пакетных договоренностей потеряли влияние на все комиссии. У нас даже руководителей комиссий не было. Я стал свадебным генералом: заместители не мои, комиссий нет. Еще и внутренний бунт назревал. Наше партийное руководство выделяет средства, направляет в область, а мы не можем решать, куда их распределить.

И до этого была еще одна проблема с обладминистрацией. С главой ОГА мы договорились идти одной командой — это уже не пакт о ненападении, а о совместной деятельности. Мы договорились, что в администрации я оставляю своего заместителя генерала [Олега] Коцюбу, он на Закарпатье привез с собой семью. А губернатор [Полосков] его уволил. Я написал письмо на Офис президента, но тщетно. Наверное, «Довіра», она же «Рідне Закарпаття», убедила, что людей Петрова надо убрать. Вот и получилось у нас с «Довірою» недоверие. Затем Юрий Юрьевич Аристов сложил свои полномочия как куратор [Закарпатья].

Потом назначают Николая Тищенко. Надо отдать должное, он все эти неудобные моменты почувствовал и говорит: «Окей, меняем формат». Правда, он сказал это «окей» и ни с кем не согласовал. Меня три дня не было, возвращаюсь, мне говорят: «У нас новый формат коалиции, поехали знакомиться».