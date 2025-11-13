В операції «Мідас» зʼявляються нові фігуранти і цікаві подробиці. Ми зібрали головне про Міндіча, Чернишова і розмову з Зеленським

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Розширена і доповнена схема

Тимур Міндіч («Карлсон»), керівник злочинної групи, яка заробляла гроші на «Енергоатомі», а потім відмивала їх, залучив до схеми Олександра Цукермана («Шугармена»). Раніше вони мали довірливі відносини, а сам Цукерман — досвід роботи в банківській сфері. З 1999 року він входив до наглядової ради банку «Старокиївський». Після банкрутства банку до 2020 року Цукерман був відповідачем у численних судових позовах до банку. Саме Цукерман вигадував псевдоніми для інших учасників угруповання: так Герман Галущенко став «Сигізмундом», а згодом «Професором», а Олексій Чернишов — «Че Геварою».

Структура злочинної групи

Перший рівень: Міндіч і Цукерман.

Тимур Міндіч (зліва) та Олександр Цукерман знайомі давно і мали довірливі стосунки. Обоє втекли з України незадовго до обшуків. collive.com

Другий рівень: колишній радник міністра енергетики Галущенка Ігор Миронюк («Рокет»), співробітниці «бек-офісу» Леся Устименко і Людмила Зоріна, бухгалтер організації Ігор Фурсенко («Рьошик»). Жінки допомагали організовувати відмивання коштів. Чоловік Устименко має російське громадянство. Фурсенка, щоб він отримав відстрочку від мобілізації, 19 березня 2025 року влаштували працювати в компанію Fire Point. Адвокат Фурсенка зауважує, що той міг виїздити за кордон і до мобілізації.

Третій рівень: виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор»). Він колишній співробітник Генпрокуратури, раніше розслідував розстріли Небесної сотні та економічні злочини експрезидента-втікача Януковича. За ієрархією підпорядковувався Миронюку. До схеми обох Міндічу запропонував залучити Галущенко.

Той самий невідомий, що «зливав»

У справі фігурує «один з керівників органів прокуратури», який з жовтня 2025 року був частиною злочинної організації. Прокурори жодного разу не назвали його прізвища, лише уточнили, що з 26 жовтня 2025 року він передавав факти досудового розслідування у цій справі. Можна припустити, що йдеться про заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрія Синюка. У понеділок «Українська правда» оприлюднила відеозаписи, на яких Синюк зустрічається з адвокатом Олексієм Менівим. Той, своєю чергою, відвідує будинок, де живе Міндіч. Після виходу сюжету в САП повідомили, що її керівник Олександр Клименко вранці в понеділок почав внутрішнє розслідування, яке стосується можливого витоку інформації досудового розслідування. Без імен. Про те, що Синюк «зливає» інформацію про розслідування, в інтервʼю «Бабелю» розповідав колишній заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

Синюк (праворуч) під час прогулянки й розмови з адвокатом Олексієм Менівим. Раніше «Бабелю» теж розповідали, що Синюк постійно виходить у двір прокуратури і з кимось говорить телефоном. Українська правда

Тимур Міндіч

Саме в квартиру Міндіча передавали готівку, яка надходила в офіс Цукермана. Там Міндіч зустрічався і з впливовими особами держави, зокрема з міністрами. Тодішній міністр енергетики Галущенко допомагав Міндічу контролювати фінансові потоки в галузі енергетики. За це Галущенко «отримував особисту вигоду у вигляді заступництва Міндіча перед президентом та використання послуг, організованих Міндічем».

На плівках є фрагмент розмови Галущенка з невідомим. Чутно лише голос Галущенка, який каже: «Здрастє, все є! Так!». На обранні запобіжних заходів прокурор говорить, що з іншого боку — президент Володимир Зеленський. Також під час розмови були присутні Міндіч і Цукерман. Вони переконують міністра зустрітися з президентом. Галущенко питає: «І що мені з ним?». Міндіч рекомендує, щоб Галущенко сказав: «Ви ж розумієте, йти мені у двірники теж не з руки, я зроблю все, що ви скажете, все, що вам треба, я ваш». Після цього Галущенко збирається їхати до Офісу президента.

НАБУ

Пізніше того ж дня Міндіч каже Цукерману, щоб той передав йому його кошти — Цукерман передає і каже, що також має передати кошти на будівництво, щоб його закрити. Це треба зробити, бо учасники схеми переживають, що працівники НАБУ можуть їх викрити, і тут «навіть ви [Міндіч] не допоможете».

Ні САП, ні НАБУ не конкретизують, про яке будівництво йдеться, але можна припустити, що мова про елітні маєтки, розташовані на 8 гектарах у Козині, які журналісти Bihus.Іnfo пов’язують з Олексієм Чернишовим. На плівках, які оприлюднили раніше, Міндіч вже обговорював зі співробітницею «офісу», що будівництво треба консервувати на рік. Обоє побивались, що туди вклали багато сил і грошей.

На ще один будинок, але вже для Міндіча, Фурсенко і Цукерман передають гроші у Швейцарію. «Три мільйони доларів треба зараз, і потім через місяць ще три», — каже Цукерман. Фурсенко відповідає, що особистих рахунків у тих, хто буде оформлювати, немає. У той же день Цукерман уточнює, що $3 мільйони треба заплатити у Швейцарію, ще мільйон в Ізраїль, а потім ще три знову в Швейцарію. Першого липня Фурсенко повідомляє, що один мільйон вони переказали, а наступного дня перекажуть іще три у Швейцарію.

У підозрі, частину якої оприлюднив телеграм-канал «Лачен пише», йдеться про те, що Міндіч тиснув на міністра оборони Рустема Умєрова, щоб той закупив ізраїльські бронежилети, в які Міндіч вклав свої «300 мільйонів». Пізніше Умєров підтвердив, що зустрічався з Міндічем і говорив про бронежилети, але контракт розірвали через невідповідність продукції вимогам і нібито «жоден продукт не був поставлений».

Частина підозри Міндічу, в якій ідеться про його тиск на Умєрова. Telegram

«Че Гевара» Чернишов

Колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов користувався послугами «пральні». Гроші йому передавали не лише в «бек-офісі», а і в клініці, яка належала Олександру Цукерману. Клініка розташована на вулиці Чикаленка, нею керує дружина Цукермана. Загалом зафіксовано передачу $1,2 мільйона та майже €100 тисяч готівкою.

Найкумедніша частина плівок стосується запису за 10 лютого 2025 року. Цукерман говорить співробітниці офісу, що має передати Чернишову 300 тисяч, і додає: «Я просто не хочу давати красиві, хочу, якщо зʼявляться, некрасиві». Йдеться про старі й нові купюри.

Із записів зрозуміло, що «пральнею» користувалося багато людей. На питання, хто ще прийде в «бек-офіс», Цукерман відповідає: «Че Гевара, це ясно. Електронік [не ідентифікований], можливо Серьожа-суддя [не ідентифікований] і якийсь поляк».

Чернишов сам приїздив в офіс по гроші. Цукерман віддав йому кошти в доларах і євро зі словами, що це все, що було. З розмов зрозуміло, що видачу грошей Чернишову контролює безпосередньо Міндіч. «Тимур просить дати йому 500», — у березні 2025-го каже Фурсенку Цукерман. Через два місяці, 8 травня, Цукерман говорить із Фурсенком і каже, що вони мають віддати Чернишову «500 і з хачапурі», і просить не затягувати. Що таке «хачапурі» — неясно. Останні $500 тисяч 9 травня 2025-го передають уже дружині Чернишова в лікарні Цукермана. На той момент Чернишов уже був підозрюваним у провадженнях НАБУ і САП.

Про Галущенка і Деркача

Під час обрання запобіжного заходу Миронюку прокурор навів його розмову з Цукерманом про відносини Галущенка і колишнього нардепа від ОПзЖ, а зараз зрадника Андрія Деркача, який утік в Росію. Миронюк каже, що Галущенко був знайомий з Деркачем, вони іноді зустрічалися. «Коли Галущенка призначили в «Енергоатом», Деркач запросив його, щоб поговорити, як усе працює. Я попереджав його, щоб той не їхав, але Галущенко поїхав... Тому — людина Деркача», — навів слова Миронюка прокурор.

Зрадник і нині російський сенатор Андрій Деркач (на фото справа) у 2006—2007 роках був президентом «Енергоатому». Facebook

Що відбувається у справі зараз

Кабмін відсторонив Галущенка і його наступницю в Міністерстві енергетики Світлану Гринчук. Президент Володимир Зеленський заявив, що вони мають піти у відставку. Гринчук заяву вже написала. На самого Міндіча РНБО може накласти санкції. За повні три дні ВАКС обрав запобіжні заходи чотирьом фігурантам. Миронюк — 60 діб під вартою або застава 126 мільйонів гривень. Фурсенко — 60 діб або застава у 95 мільйонів гривень. Басов — 60 діб під вартою або 40 мільйонів застави. Устименко — 60 діб під вартою або застава 25 мільйонів гривень. Ввечері 12 листопада уряд відсторонив віцепрезидента і члена правління «Енергоатому» Якоба Хартмута. А також доручив т. в. о. голови правління відсторонити головного консультанта президента «Енергоатому» Дмитра Басова. Найближчим часом суд має обрати запобіжний захід Чернишову.