Андрій Смирнов збирає інформацію про голову САП Клименка і розказує, як його заступник ходить до берези на таємні зідзвони. Велике інтервʼю

Почнімо з останньої публічної згадки про вас. В інтервʼю «Громадському» колишній прокурор САП Станіслав Броневицький розкритикував діяльність САП. У відповідь голова САП Олександр Клименко в інтервʼю «Дзеркалу тижня» сказав, що Броневицький «давно спілкується й обговорює питання діяльності САП із колишнім заступником керівника Офісу президента», тобто з вами. Після цього він сказав, що в цьому напрямку ведеться спланована робота і що ніяких незаконних вказівок (про що мова — незрозуміло), він не давав. Прокоментуйте його слова і уточніть, як давно ви знайомі з Броневицьким.

Почнімо спочатку. Подивіться, як Клименко сконструював свій вислів: згадав моє імʼя і одразу сказав, що нікому незаконних вказівок не давав. Так зазвичай говорять люди, яким є за що переживати, — на злодії шапка горить. Я з Броневицьким знайомий три тижні чи, може, місяць. Хай буде місяць. Мав з ним кілька зустрічей, щоб отримати консультації в кейсі, який взагалі не повʼязаний зі справами НАБУ і САП. До інтервʼю, яке він дав «Громадському», я жодним чином не причетний.

Оксана Коваленко і Катерина Коберник (спиною на першому плані) зустрілись зі Смирновим у його робочому кабінеті в Києві. Діма Вага / «Бабель»

Гаразд, а ви збираєте якусь інформацію про САП чи Клименка?

Так, я особисто, без Броневицького, цікавлюся ним, цікавлюся діяльністю САП і життям прокурорів, які дотичні до незаконного кримінального переслідування мене. Для того, щоб читачі зрозуміли контекст, в якому я це кажу, передивіться буквально останніх кілька інтервʼю [голови НАБУ Семена] Кривоноса і Клименка, в яких вони в один голос на запитання журналістів заявляли, що працівники Офісу президента, керівництво Офісу непідслідні НАБУ. І от у мене питання: я цілий рік проходив з підозрою про незаконне збагачення як непідслідний НАБУ. Це норма закону, але чомусь я виявився підслідним. Відповіді на це питання немає.

Давайте про підслідність поговоримо пізніше.

Добре, але в моїй справі я твердо переконаний, що оскільки за два роки досудового розслідування і рік після підозри вони не змогли нормально звʼязати в логічний ряд незаконне збагачення, там нема нічого. Так само, як не було жодних законних підстав змінювати мені запобіжний захід. У клопотанні про це, яке вручило мені НАБУ, було написано, що Смирнов Андрій Олександрович пише пости у фейсбуку, в яких згадує керівників антикорупційних органів, і так чинить тиск на слідчі органи.

У звʼязку із цим хочу сказати, що й далі писатиму пости у фейсбуку, і далі буду цікавитися діяльністю Клименка і [його заступника Андрія] Синюка. І з цього приводу скажу вам таку доволі цікаву річ. У вузьких професійних колах існує такий вислів, як «береза Синюка». Він відсилає нас до фізично існуючого дерева, яке росте у дворі САП. Чим символічне це дерево? Тим, що приблизно раз на три-чотири години пан Синюк бігає з телефоном до тієї берези і про щось говорить, а повертаючись у кабінет, починає кликати прокурорів і ставити їм запитання щодо фактичних обставин різних кримінальних проваджень, про які він не міг знати.

Кому він дзвонить?

Я не буду це в цьому інтервʼю розказувати.

Він дзвонить в Офіс президента?

Можливо, а можливо, й ні. Я не знаю. Я ж не береза, яка підслуховує. Але хочу сказати, що пан Клименко і пан Синюк не мають жити переконанням, що, вчиняючи якісь незаконні дії, вони залишаться непоміченими. Ми все знаємо, ми все встановили, ми обіцяємо дуже цікавий судовий процес з величезною купою свідків, які підтвердять незаконний вплив конкретно Клименка через телефонне право на моє кримінальне провадження. Те саме стосується і Синюка. А повертаючись до першого запитання, реакція пана Клименка в його інтервʼю «Дзеркалу тижня», якому він періодично зливає інсайди щодо кримінальних проваджень, мені була цікавою.

Голова САП Олександр Клименко (ліворуч) і його заступник Андрій Синюк. Укрінформ

До речі, я не є і не був адвокатом Бориса Кауфмана, але після інтервʼю Клименка з великим задоволенням ним би став.

Чому?

А ви памʼятаєте, що в інтервʼю керівник САП говорить про два провадження — одне по аеропорту, друге не памʼятаю. На запитання журналіста, що з другим провадженням, він каже: «У нас не було доказів, тому ми його приєднали до іншого провадження і потім уклали угоду про визнання винуватості. Це називається явкою з повинною». Не мали доказів і приєднали. На цьому моменті я хочу побажати пану Клименку успіхів і ще раз акцентувати — особисто я займався, займаюся і буду займатися ним, його заступниками і всіма іншими недоброчесними прокурорами.

Як Андрій Синюк прокоментував «Бабелю» слова Смирнова Спілкування щодо кримінальних проваджень — частина моєї повсякденної роботи. Конкретні кримінальні провадження я обговорюю лише з тими, хто відповідно до закону здійснює їхнє розслідування, процесуальне керівництво, оперативний супровід або іншим чином до них залучений. Жодного незаконного впливу на себе наразі не відчуваю і такого впливу на прокурорів не здійснюю. В тому числі, ніколи не здійснював жодного незаконного впливу на прокурорів чи детективів у кримінальному провадженні щодо зазначеної вами особи. Із вказаною особою я особисто не знайомий, ніколи не спілкувався і жодних підстав бути упередженим до нього не маю. Повідомлення про підозру йому здійснив заступник Генерального прокурора, запобіжний захід обирав і продовжував суддя ВАКС. Говорити про мій вплив на них взагалі недоцільно. Обґрунтованість повідомлення про підозру вказаній вами особі неодноразово перевіряв слідчий суддя ВАКС при розгляді клопотань сторони обвинувачення про обрання запобіжного заходу, продовженні строку дії запобіжного заходу, зміні запобіжного заходу на більш суворий, продовженні строку слідства. Загалом не менше ніж 10 разів. У жодному випадку суд не визнавав повідомлення про підозру необгрунтованим. Трансляції засідань є у відкритому доступі на ютуб-каналі ВАКС, і ви самостійно можете їх переглянути та переконатись в обґрунтованості підозри. Наразі стороні захисту в цьому провадженні відкрито матеріали справи для ознайомлення. У разі скерування обвинувального акту суд у змагальному процесі дослідить усі зібрані обвинуваченням і захистом докази та ухвалить обґрунтоване рішення.

Повернімося до питання, яке ви вже зачепили, — ви є спеціальним субʼєктом злочину чи ні? Якщо простіше, чи мали вашою справою займатися НАБУ і САП?

Дивіться, я зараз поясню, щоб було зрозуміло навіть школяру. Субʼєктом злочину, повʼязаним з неправомірними вигодами або зловживанням впливом (там ціла низка статей), може бути спеціальний субʼєкт. Це є представник влади або службова особа — увага — службова особа державного органу, який здійснює організаційно-розпорядчі функції. Все. Що таке Офіс президента? І хто такий президент?

Президент — це одноособовий інститут влади. Він за законом і за Конституцією не може делегувати свої повноваження нікому, він здійснює їх винятково особисто. Будь-який працівник Офісу президента не є представником влади президента. Крапка.

Офіс президента згідно з указом президента, як і Адміністрація президента, як і Секретаріат президента, є допоміжним, консультативно-дорадчим органом при президентові України. Чи є працівник консультативно-дорадчого органу при президенті службовою особою державного органу — відповідь очевидна.

Але НАБУ займається не лише спецсубʼєктами. Їхня підслідність настає, коли сума шкоди становить понад приблизно 1,2 мільйона.

Підслідність справ за НАБУ за критерієм заподіяної шкоди застосовується лише до тих статей, які зазначені в пункті 5 частини 2 статі 216 КПК. Та стаття, за якою звинувачують мене, під неї не підпадає.

І що на ці аргументи каже суд?

Якщо абстрагуватися від конкретних моментів, які відомі нам про тиск на суд з боку керівника САП, суд пише дивну фразу, яку ми зустріли в житті вперше: «має ознаки службової особи». Це як трошки вагітна. Ти або службова особа, або ні. Але так сильно треба було жахнути цього Смирнова, так нагнути суд, щоб він написав про «ознаки». Це ніколи, ні за яких обставин не встоїть в подальшому в суді.

Суд пише дивну фразу, яку ми зустріли вперше в житті: «Смирнов має ознаки службової особи». Це як трошки вагітна. Ти або службова особа, або ні.

Ви згадали про «конкретні моменти» тиску на суд. Про що конкретно йдеться?

Зараз ми не будемо про це говорити. Я хочу це приберегти. Я вважаю, що нас із Клименком чекає дуже довга історія прекрасних взаємовідносин, де ми покажемо всьому суспільству, що ця випадкова людина робить на своєму робочому місці.

Ми шукали трансляцію засідання, коли вам оголосили змінену підозру, і не зайшли.

Воно не транслювалось. Ми зараз дуже шкодуємо про це. Давайте так: у чому була зміна підозри? Зміна підозри була в тому, що мені додали статтю про легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом. І друге — це прийняття пропозиції неправомірної вигоди.

Що таке легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом? Вам сама назва статті підказує, що кошти мають бути одержані злочинним шляхом. Тобто цей злочин є предикатним, тобто має бути ще щось. А де предикат? Де злочин?

Ви маєте на увазі, що слідство не вказує, яким чином ви незаконно збагатилися?

Так, це обовʼязкова умова. Яким чином я здобув кошти для подальшої їхньої легалізації.

Йдеться про 6,5 мільйона гривень.

Так.

У підозрі є частина, яка стосується вашого впливу на Антимонопольний комітет. Що ви вплинули на когось в АМКУ, щоб допомогти власнику будівельної компанії вирішити питання з тендером. І ця людина запропонувала вам за допомогу $100 тисяч. Питання, з ким ви взаємодіяли в АМКУ? Чи отримали хабар?

Доповідаю, що в даному конкретному епізоді я не впливав на жодну людину в Антимонопольному комітеті, навіть на прибиральницю. У матеріалах кримінальної справи, ми в цьому переконані, не може існувати жодного доказу, от просто жодного, що Смирнов комусь подзвонив в Антимонопольний комітет, дав якусь вказівку чи в якийсь інший незаконний спосіб повпливав на рішення. Я взагалі ні з ким з Антимонопольного комітету ніколи не спілкувався.

Чи могла людина, яка пропонувала вам хабар, дати свідчення про ваші звʼязки з АМКУ?

Ця людина на сьогоднішній день є підозрюваним у справі. Їй вручили підозру — пропозиція неправомірної вигоди. Ми в одній справі з нею. У неї такий самий процесуальній статус.

Як давно ви знаєте цю людину?

Треба пригадати. Це 2020 чи 2021 рік. А переписка з нею від початку 2022 року.

Що в цій переписці?

У цій переписці від початку 2022 року людина пише мені, що вона зіткнулася з якимись складнощами на рівні одеських чиновників, які саботують чи якось підміняють результати тендерів. Далі текст: «готовий відпрацювати по Приморському на $100 тисяч».

Ця фраза звучить, скажімо так, неоднозначно. Що відпрацювати?

Треба спитати цю людину. Я не знайомий з протоколами його допитів.

Ну, тобто ви прочитали цю фразу — і все, пішли далі.

Дивіться, переписку треба читати далі. Далі я цю людину направляю в Антимонопольний комітет і кажу «Звертайтеся зі скаргою до Антимонопольного комітету» . Все. Після цього, через місяць, людина пише мені знову, що «одеські чиновники щось там знову вигадують». Дослівно не памʼятаю. Я цікавлюся, як називається його фірма. Він пише назву фірми. Ще раз, я цікавлюся, як називається фірма, як людина, що місяць тому, за версією слідства, мала б цій самій фірмі допомогти в Антимонопольному комітеті вирішити якісь питання. Він пише назву фірми і через 40 секунд пише, що «нас оголосили переможцями» . І детектив НАБУ прикладає протокол розкриття пропозиції і оголошення переможця тендеру, які датовані за 14, здається, хвилин до того, як я поцікавився назвою фірми. Скажіть, я впливав на щось?

Андрій Смирнов з адвокатом показують переписку з бізнесменом, який, за версією слідства, пропонував Смирнову хабар за вирішення питаня в Антимонопольному комітеті. Діма Вага / «Бабель» Діма Вага / «Бабель» Андрій Смирнов з адвокатом показують переписку з бізнесменом, який, за версією слідства, пропонував Смирнову хабар за вирішення питаня в Антимонопольному комітеті. Діма Вага / «Бабель»

Чим НАБУ підкріплює ваш звʼязок з АМКУ?

Ми це дізнаємося трішки пізніше. За нашою інформацією, вони провели величезну купу слідчих дій. Вони про це розповідали в клопотаннях, які вони скерували до суду, про продовження, по-моєму, термінів досудового розслідування. Ми просили, щоб нас допитали про ці обставини. Вони не допитали. Коли завершилося розслідування, ми попросили, щоб нам відкрили частину матеріалів кримінального провадження, яка стосується саме мого ймовірного тиску на Антимонопольний комітет, якого в житті не було. Нам відмовили.

Хіба вам не мали відкрити всі матеріали?

В теорії так. На практиці ні. Вони надають лише ті документи, які хочуть надавати.

Давайте ви ще уточните, як познайомилися з людиною, з переписки.

Прораб з Одеси.

Він вам будував щось раніше?

Ми з друзями інвестували в будівництво, назвімо це, дачі в Одеській області. Із січня 2022 року ми залишили цей проєкт і більше взагалі не цікавились ним.

Ви вже коментували першу підозру у 2024 році, але там було два незрозумілих епізоди. Про обидва писав Центр протидії корупції. Цитую: «Слідство володіє даними про те, як Смирнов давав вказівки тодішньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву. Зокрема, у одній із розмов з абонентом, підписаним “Всеволод Князєв”, посадовець ОП ставить задачу співрозмовнику поспілкуватися з певного питання з головою апеляційного суду Кузьмишиною. На що Князєв погодився і сказав, що все виконає. Ймовірно, йшлось про голову Шостого апеляційного адмінсуду Олену Кузьмишину». Про що ви просила Князєва?

Так, це дуже цікавий момент. Тобто слідство володіє даними, що Смирнов спілкується з головою Верховного суду, розмова зафіксована, і просить його, щоб той повпливав на голову Шостого апеляційного суду. А чому прокурор далі не каже суспільству, про що мова? Це ж важливий елемент. Про такі розмови так люблять розказувати антикорупціонери. Чому прокурор мовчить? Може, тому, що нічого протиправного в тій розмові не було? Може, вона стосувалась ПриватБанку? А може, чогось іншого в державних інтересах?

А вона стосувалась? Про що ви просили?

Ну, треба запитати у прокурора, чому він соромʼязливо мовчить. Скажімо так, я звернув увагу голови суду на кілька питань, які перебували у фокусі наших західних партнерів. Більше питайте у прокурора.

Тоді ще один епізод. Є ваша переписка з вашим водієм від 4 серпня 2022 року. Ви пишете: «одна наша суддя попалася ментам під протокол. Права забрали і поїхали. Залишили одну без прав у комендантську годину. Які варіанти?». Ваш водій забрав її і відвіз додому. Чому ви допомагали цій судді, і що означає «наша»?

Наша українська суддя (сміється). Давайте розберемо цю історію. Припустимо, що вона мала місце. Якась суддя, наша чи не наша, потрапила в ситуацію, де її зупинила поліція, забрали права, забрали ключі від машини, тобто виконали свій прямий обовʼязок, і в комендантську годину залишили посеред вулиці. Може бути? Може бути історія.

Смирнов багато років колекціонував іграшки KAWS американського художника Браяна Донеллі. Каже, найдорожчу купив за $400. Діма Вага / «Бабель»

Чому ви пишете, що її треба рятувати?

Якщо людина опинилася в такій ситуації, то в чому проблема?

Звідки ви взагалі про це дізнались? Чому ви?

Дивіться, ви намагаєтеся цю історію мені подати, як щось, що має якийсь запашок. Я його не відчуваю. Ця історія могла статися із суддею, лікарем, інженером, будь-ким, кого я знаю. У цій ситуації є щось незаконне? Смирнов вплинув на органи Національної поліції? Чи якось втрутився в якийсь інший процес? Щось таке згадується?

Але це не лікар, і не інженер, а суддя. І ви чомусь називаєте її нашою. «Наша» це чия?

Я міг у такий спосіб охарактеризувати людину як свою знайому. Міг же гіпотетично.

Ну якби ви про себе говорили в третій особі, то так, але ви так не говорите. До речі, коли ви говорите про збір матеріалів про діяльність Клименка, ви теж говорите «ми». «Ми» це хто?

Я говорю про велику групу людей, яка задіяна в зборі конкретних доказів протиправної діяльності конкретних посадових осіб. Всі процеси відбуваються в законний спосіб. Інформацію здобуваємо так само в законний спосіб.

Коли ви оприлюдните цю інформацію? Який дедлайн?

Я не знаю, коли ми це зробимо. Коли це буде на часі. Але суспільство трішки протверезіє від оцього окозамилювання, яке їм втирають кожного дня про цнотливість окремих представників антикорупційних органів.

Скульптура в кабінеті. Діма Вага / «Бабель»

Ще одне питання по першій підозрі, зокрема по квартирі. ​У своєму сюжеті «Українська правда» розказала, що ваш брат купив квартиру в престижному будинку у Львові за зниженою ціною — всього за 1,5 мільйона гривень. Чому ціна така низька?

Насправді квартира обійшлась брату в 9 мільйонів гривень чи близько до цієї суми. Про це є відповідні папери, які детективи НАБУ вилучили під час обшуку в нього.

Тоді чому в розмові з УП ваш брат намагався пояснити низьку ціну, а не сказав просто, що вона коштує значно більше? Він не знав реальної ціни?

Я не можу пояснити слова брата і чому саме так він відповів у тій розмові. Але всі документи, в тому числі зібрані слідством, доводять, що квартира обійшлась йому значно дорожче.

Інфографіка НАБУ до першої підозри Смирнова. НАБУ

Повернімося на кілька кроків назад. Ви вже не раз сказали про те, що Клименко тисне. У будь-якого злочину є мотив. Який мотив у Клименка тиснути на суддів і на слідство, щоб вас посадили?

Запитайте про це у Клименка.

Ні, чекайте. Це ви кажете «А» і не кажете «Б».

На цьому етапі я не хочу наперед розкривати всі свої карти і викладати їх на стіл. Є купа доказів, які ми зібрали проти конкретних посадових осіб САП, які вчиняли незаконні дії стосовно мене шляхом спроби незаконного притягнення до кримінальної відповідальності. Я не хочу давати їм зараз фору. Моє завдання, щоб вони не розслаблялися.

Тоді я перефразую. Клименко, по-вашому, в цій історії замовник чи виконавець?

Спитайте в нього. Мені не цікаво, хто він — виконавець чи організатор. У моєму світогляді це випадкова людина, яка використовує надані їй законом повноваження, щоб притягнути вочевидь невинувату людину до кримінальної відповідальності.

Чому ви постійно називаєте його випадковою особою?

Дивіться, ну ви ж виріжете це потім з інтервʼю. Тому що я вважаю його надзвичайно неосвіченим.

Не виріжемо.

Ця людина маніпулятор, у тому числі суспільною думкою. Я вважаю, що у всьому, що відбулося кілька тижнів тому з відверто дивними спробами влади провести закон, який вони провели і потім відкотили назад, треба дивитися в корінь, із чого все це почалось. А почалося все це з кінця 2023 року, коли Клименко придумав ідею автономії САП. Що таке автономія САП?

Коли вони отримали окрему юридичну особу?

Абсолютно правильно. З 2015 року, від моменту створення САП, до 2024 року, коли ухвалили закон про автономію САП, вони ж якось жили. Зловмисників ловили, підозри давали. Керівника САП не сильно турбувало, що він за законом заступник генерального прокурора. Нормально ж було все? Чому у 2024 році Клименко захотів цю автономію? Невже важко відкрити Конституцію і почитати, що в Україні діє єдина система органів прокуратури, вона називається прокуратурою? Не існує автономних прокуратур за предметною спеціалізацією або будь-якою іншою. Навіщо ви маніпулюєте суспільною думкою, зокрема крізь призму боротьби з корупцією, щоб вводити всіх в оману, створюючи заздалегідь небезпечний, неконституційний прецедент? Він неконституційний.

У вас із Клименком колись були конфлікти?

Я з ним не знайомий.

Тобто особистих мотивів мститися вам у нього немає.

Це треба в нього спитати.

В Офісі президента ви відповідали за правову політику, а Олег Татаров — за правоохоронні органи. Коли ви пішли, повноваження Татарова розширилися чи залишилися такими самими?

Я там не працюю, тому не знаю. Дивіться, ключова функція заступника керівника Офісу президента Смирнова полягала в тому, що ми робили юридичну експертизу всіх документів, які подавали на підпис президенту. Крапка.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак (праворуч) і його заступник Олег Татаров. Getty Images / «Бабель»

Татаров теж відповідав за вироблення політик чи також зустрічався з керівниками правоохоронних органів?

Ну, я не був свідком. У нас різні кабінети. Ви ж знаєте, що таке Банкова. Я в лівому крилі, а він у протилежному. Один до одного йти метрів триста.

Якщо є привід, це зовсім недовго. За нашою інформацією, Татаров претендував на частину ваших повноважень і намагався їх відкусити.

Дивіться, я не можу це ні підтвердити, ні спростувати. По факту я йшов з Офісу з тими ж повноваженнями, з якими працював переважну частину часу.

Татаров хотів розширити свій вплив на судову владу?

Що ви хочете від мене почути?

Правду. Ви ж розумієте, до чого ми ведемо і ставимо всі ці уточнювальні запитання. Ви говорите, що ви невинуваті, а САП фактично висуває безпідставні обвинувачення.

Я не хочу, щоб ми говорили крізь призму, винуватий я чи ні. Я хочу, щоб ви для себе розуміли, розклали базові речі, про які ми говорили. Конституцію, рішення Конституційного суду, Верховного суду... І щоб у вас зʼявилися логічні запитання.

І у нас зʼявилися логічні запитання. Якщо зібрати всі ці речі, виходить, є якийсь замовник вашої справи. Ми хочемо, щоб ви сказали, хто це.

Це тільки ви можете зрозуміти.

Добре, ми розуміємо, що у вас були погані стосунки з Татаровим, недружні. І що коли ви пішли, у вас уже були погані стосунки з вашим керівником — головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. І з ваших слів ми тепер знаємо, що заступник Клименка Синюк отримує від когось вказівки телефоном. У Єрмака і Татарова міг бути мотив сфабрикувати справу проти вас? І чи тисли вони в цьому питанні на антикорупційні органи?

Мені це невідомо. Ми ж люди, які оперують фактами і доказами. У мене таких доказів немає.

Вас нерідко називали людиною Андрія Портнова. Що ви знаєте про його звʼязки і вплив на Офіс президента?

По-перше, я не людина Портнова і ніколи нею не був. По-друге, Портнов завжди був сильним юристом, який дуже тонко відчував усі процеси, які відбуваються в країні. Якщо ми повернемося до того, що ми оперуємо лише фактами, то я вам не наведу фактів і доказів, які свідчать про вплив Портнова на судову і правоохоронну системи чи на Офіс президента. У телеграм-каналах чи у [Віталія] Шабуніна ви можете прочитати, що Портнов впливав, чи Татаров впливав, чи Смирнов, але це просто звинувачення, не підкріплені фактами.

В листопаді 2019 року Андрій Портнов опублікував фото з Офісу президента. У нього в руках картина, на якій поруч з ним зображені перший очільник Адміністрації президента Зеленського Андрій Богдан і Андрій Смирнов. Останнього часто називали людиною Портнова. Сам Смирнов говорить, що в команду влади його привів Богдан. Facebook / Андрей Портнов

Ви не будете заперечувати, що Портнов мав широку мережу людей, через яких впливав на судову систему.

Ми ж говоримо мовою фактів? Можете навести мені конкретних субʼєктів цієї системи — імена, прізвища, місця роботи, конкретні докази впливу?

Взагалі це завдання правоохоронних органів.

Єдина мережа, про яку я можу говорити впевнено, — це Кривонос, Клименко, Синюк і його береза. Все. Стосовно Портнова, я точно не є його адвокатом. Вам, я думаю, добре відомо про мої достатньо складні стосунки з ним. Максимально складні. Останні роки ми з ним точно не товаришували.

Якщо Портнов не був дотичний до влади, на підставі чого у вас склались непрості стосунки?

На підставі різних життєвих цінностей. І це теж нормально.

Але ви не мали з ним перетинатись, якщо він не був дотичний до влади.

Я працював в Офісі президента майже пʼять років. От я можу з упевненістю сказати, що Портнов мені вказівок не давав. Це я говорю про себе. Але просто ми намагаємося знайти чорну кішку в темній кімнаті.

Або не помічаємо слона.

То підкажіть, де він.

Нам здається, що впродовж всієї розмови в повітрі висить прізвище Єрмак, але ви його прямо не називаєте.

Це ваші відчуття. У мене воно не висить у повітрі. В мене навіть фотка є, яку ви бачите, з президентом, Єрмаком і всією командою Офісу. Квітень 2022 року. Є що згадати, нема що дітям розказати.