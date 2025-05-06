За ексзаступника голови Офісу президента Смирнова внесли заставу

За колишнього заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова внесли заставу у 18 мільйонів гривень. Його підозрюють у незаконному збагаченні, відмиванні грошей та хабарництві.

Це «Бабелю» підтвердила керівниця відділу комунікацій Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

«За колишнього заступника керівника Офісу президента України внесли заставу у повному обсязі. Суд видав довідку про це», — повідомила «Бабелю» Чемерис.

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Андрій Смирнов був заступником керівника Офісу президента України з 10 вересня 2019 по 29 березня 2024 року. У травні 2024 року йому оголосили підозру в незаконному збагаченні на 15,7 мільйона гривень. За даними розслідування, яке веде НАБУ, у 2020—2022 роках посадовець придбав дві автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), два мотоцикли (Honda та BMW), три паркомісця в Києві, квартиру в престижному житловому комплексі у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

А вже 16 квітня 2025 року Смирнову повідомили про нові підозри в межах цієї справи — у відмиванні грошей та хабарництві. Слідство стверджує, що підозрюваний у 2019—2021 роках незаконно отримав гроші, які вирішив відмити через будівництво приватних будинків загальною площею понад 300 м² у рекреаційній зоні Одещини.

Детективи також кажуть, що у 2022 році до топпосадовця звернувся власник будівельної компанії з пропозицією хабаря у вигляді робіт і послуг на $100 тисяч для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі. За це він просив посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, в якому переміг конкурент, а в новому тендері — забезпечити перемогу його компанії.

За даними слідства, топпосадовець пристав на пропозицію, використав службове становище і виконав узяті на себе зобовʼязання. АМКУ ж згодом ухвалив «потрібне» рішення.

Згодом сам Смирнов зреагував на нову підозру. Він вважає, що нові підозри йому оголосили, оскільки закінчуються строки розслідування в іншій справі про незаконне збагачення.