За Андрія Єрмака внесли вже третину застави. Серед найбільших «донорів» — екстренер збірної з футболу Сергій Ребров

За колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака внесли вже третину застави.

Про це повідомили «Бабелю» у Вищому антикорупційному суді.

Ідеться про 54,8 зі 140 мільйонів гривень. Притому понад половину суми (30 мільйонів гривень) вніс колишній тренер збірної України Сергій Ребров, додали в пресслужбі суду.

Раніше в інтервʼю журналістам Ребров розповів, що Єрмак був ініціатором його повернення на посаду головного тренера збірної України.

У якій справі фігурує Андрій Єрмак

За версією слідства, Андрій Єрмак — один з фігурантів схеми про відмивання грошей, отриманих у межах справи «Мідас» про корупцію в енергетиці.

Правоохоронці стверджують, що у 2021—2025 роках учасники схеми могли відмити понад 460 мільйонів гривень через будівництво котеджного містечка «Династія» в Козині на Київщині. Йдеться про чотири приватні резиденції та окрему спа-зону загального користування.

11 травня НАБУ і САП у цій справі повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Наступного дня, 12 травня, у межах цього ж провадження підозри отримали ще шестеро фігурантів, серед них — ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов і бізнесмен Тимур Міндіч.

Олексій Чернишов і Тимур Міндіч також фігурують у справі щодо «Енергоатому». Напередодні оголошення підозри Міндіч виїхав до Ізраїлю. Згодом НАБУ направило документи для оголошення його в розшук Інтерполу. Чернишову ВАКС призначив тримання під вартою з заставою у 120 мільйонів гривень, її внесли повністю.