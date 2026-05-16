Китай і США домовилися знизити мита на деякі товари

Після зустрічі лідерів США Дональда Трампа та Китаю Сі Цзіньпіна країни домовились знизити мита на деякі товари.
Про це повідомила пресслужба Міністерства комерції Китаю.
Таке рішення ухвалили, щоб розширити співпрацю у сфері сільського господарства. Напередодні Трамп сказав журналістам, що на зустрічі з лідером Китаю вони не обговорювали тарифи.
Також Пекін і Вашингтон домовились створити торговельну та інвестиційну раду, щоб обговорювати питання в цих сферах і мита.
У заяві також підтвердили, що Китай хоче купити у США літаки, і Вашингтон буде постачати авіаційні двигуни та запчастини до них.
- Президент США Дональд Трамп разом з делегацією з 13 по 15 травня перебував з офіційним візитом у Китаї вперше за 9 років — востаннє він був у Пекіні у 2017-му.
- Пресслужба Білого дому вже повідомила, що на зустрічі Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна сторони домовилися, що Ормузьку протоку потрібно відкрити для проходу суден з енергоносіями. Крім того, Трамп заявляв, що Китай купуватиме у США нафту. Ще Трамп повідомив, що Китай погодився купити 200 літаків Boeing.