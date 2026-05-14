Трамп зустрівся із Сі Цзіньпіном у Китаї. Про що говорили

Зранку 14 травня президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілися у Великій залі народних зібрань у Пекіні.

Про це повідомляє The Guardian.

Востаннє лідери бачилися у жовтні 2025 року на полях міжнародного саміту в Південній Кореї, де вони домовилися про торговельну угоду.

На початку зустрічі у Пекіні лідер Китаю сказав, що його країна та США мають бути партнерами, а не суперниками. За його словами, обидві країни «виграють від співпраці та програють від конфронтації».

Президент США у відповідь запевнив Сі, що їхні стосунки «будуть кращими, ніж будь-коли». Трамп заявив, що вони з Сі «знайомі вже давно» і що Сі — «чудовий лідер».

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американці під час візиту будуть наполягати на допомозі Китаю у вирішенні війни з Іраном. Тим часом Пекін сподівається використати цю зустріч, щоб закласти основу для стабільних торговельних відносин у майбутньому.