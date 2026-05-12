Разом із Трампом до Китаю поїдуть керівники великих бізнес-компаній. Серед них Ілон Маск і Тім Кук

Понад десяток генеральних директорів та топменеджерів запросили до американської делегації під час поїздки президента Дональда Трампа до Китаю цього тижня.

Про це пише CBS News із посиланням на список, наданий Білим домом.

Бізнесмени можуть долучитися до поїдки, бо вони, зокрема гендиректор Tesla і SpaceX Ілон Маск, мають значні бізнес-інтереси в Китаї. Візит відбудеться 13 травня.

До складу делегації також запросили:

Тіма Кука з Apple;

Ларрі Фінка з BlackRock;

Стівена Шварцмана з Blackstone;

Келлі Ортберга з Boeing;

Девіда Соломона з Goldman Sachs;

Діну Павелл Маккормік з Meta;

Санджая Мехротру з Micron Technology;

Крістіано Амона з Qualcomm;

Якоба Тайсена з Illumina;

Майкла Мібаха з Mastercard;

Раяна Макінерні з Visa;

Браяна Сайкса з Cargill;

Джейн Фрейзер з Citigroup;

Чака Роббінса з Cisco;

Джима Андерсона з Coherent;

Г. Лоуренса Калпа з GE Aerospace.

Раніше Трамп заявив, що нинішній уряд США має хороші відносини та веде бізнес разом із Китаєм, на відміну від його попередників. З лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні він планує також обговорити економічні та енергетичні питання.