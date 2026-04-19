Теракт у Києві, масована атака РФ, відкриття і закриття Ормузької протоки. Головне за тиждень

Цього тижня у Києві сталася стрілянина з загиблими, на тлі якої у відставку подав керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков. Україна уклала оборонні угоди з Німеччиною, Норвегією та Нідерландами, а Росія влаштувала масовану комбіновану атаку на регіони України.

Тим часом на Близькому Сході домовилися про припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном, а Іран спочатку відкрив, а потім знову закрив Ормузьку протоку. «Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Теракт у Києві

Вдень 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік влаштував стрілянину по випадкових перехожих, а потім забарикадувався в супермаркеті та захопив відвідувачів у заручники. Правоохоронці 40 хвилин вели з ним переговори, але коли той убив одного з заручників, почали штурм і ліквідували нападника.

Під час нападу загинули шість людей, ще 14 постраждали. Мотиви стрілка досі невідомі — жодних вимог він не озвучував.

Як зʼясувалося, стрілець — уродженець Москви, раніше довго жив на Донеччині. Його вже притягували до кримінальної відповідальності. Зброя, з якої стріляв нападник, — це зареєстрований карабін. Правоохоронці почали кримінальне провадження за статтею про терористичний акт, що призвів до загибелі людей.

Також у соцмережах зʼявилося відео, як поліцейські тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем. Після цього ДБР почало розслідувати справу за підозрою в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Поліціянтам загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі. Їх уже відсторонили від виконання обов’язків. А начальник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку.