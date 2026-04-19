Начальник департаменту патрульної поліції Жуков подав у відставку після стрілянини в Києві

Керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку на тлі дій поліцейських під час стрілянини у Києві 18 квітня.

Про це він сказав під час пресконференції.

Унаслідок стрілянини в Голосіївському районі Києва загинули шість людей, ще 14 постраждали. У соцмережах зʼявилося відео, як поліцейські втікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем. Сьогодні правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо дій поліцейських. Їм загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

Коментуючи це, Жуков зазначив, що патрульні, які потрапили на відео, вчасно не зорієнтувалися і назвав їхній вчинок «дуже ганебним».

«Службове розслідування буде проведено, і всі керівники будуть відповідати за ці вчинки. Всі керівники, які є начальниками у цих двох поліцейських», — додав Жуков.

Водночас голова Нацполіції Іван Вигівський зазначив, що Жукову «знайдуть якусь іншу посаду».

«Можливо, вона буде повʼязана з допомогою саме щодо війни», — уточнив голова Нацполіції.