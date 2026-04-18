У Києві чоловік влаштував стрілянину по випадкових перехожих, є загиблі. Стрільця ліквідували (оновлено)

Вдень 18 квітня в Голосіївському районі Києва невідомий чоловік влаштував стрілянину по випадкових перехожих, а потім забарикадувався в супермаркеті та захопив відвідувачів у заручники. Під час штурму його ліквідували.

Спершу в соцмережах зʼявились відео, як чоловік бігає вулицями та стріляє в людей, яких зустрічає дорогою. Поліція підтвердила стрілянину, на місце відправили наряди поліції та спецпризначенців КОРД.

Згодом стрілець забарикадувався в місцевому супермаркеті та захопив людей в заручники, це підтвердив мер Віталій Кличко. У супермаркеті лунали постріли. Соцмережі також публікували відео пожежі поблизу місця стрілянини, її причина поки що невідома.

Станом на 18:30 відомо про пʼятьох загиблих через стрілянину і 15 поранених. Серед постраждалих — дитина та охоронець супермаркету. Генпрокурор Руслан Кравченко уточнив: четверо людей загинули на вулиці, ще одна — в супермаркеті.

Правоохоронці намагались вести перемовини зі стрілком. Зрештою вони штурмували супермаркет, під час затримання нападник стріляв у поліцейських, його ліквідували, повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Офіційно його особу не називали, але УП з посиланням на джерела писала, що це Васильченков Дмитро Васильович 1968 року народження. Він народився в Москві, має громадянство України, раніше проживав у Бахмуті Донецької області. Генпрокурор Руслан Кравченко пізніше підтвердив, що стрілок — 58-річний уродженець Москви. Він також додав, що у квартирі, де був зареєстрований нападник, сталась пожежа.