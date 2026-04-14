Україна та Німеччина обмінюватимуться даними з поля бою. Федоров розповів деталі підписаної угоди

Україна та Німеччина обмінюватимуться даними та напрацюваннями з поля бою у рамках угоди, яку міністр оборони Михайло Федоров підписав з німецьким колегою Борисом Пісторіусом 14 квітня.

Про це написав міністр оборони Михайло Федоров у Telegram.

Спільні проєкти передбачають аналіз використання німецьких систем, зокрема PzH 2000, RCH 155 та IRIS-T, на основі бойових даних, щоб підвищувати ефективність і вдосконалювати тактику ЗСУ.

Також Україна надаватиме Німеччині унікальні дані з фронту з DELTA та інших цифрових систем. Так партнери зможуть отримати інформацію, що допоможе в навчанні, аналітиці та вдосконаленні ШІ-моделей.

За словами Федорова, це перший у світі масштабний проєкт розвитку оборонного ШІ та «win-win модель оборонної співпраці нового типу».

Міністр додав, що ракети PAC-2 для Patriot і пускові установки для IRIS-T Україна отримає від Німеччини протягом кількох років. Крім того, президент Володимир Зеленський запропонував Німеччині двосторонню угоду у сфері дронів — команди вже починають працювати над нею.