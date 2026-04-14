Сотні ракет до Patriot і спільне виробництво дронів. Україна та Німеччина погодили пакет оборонної співпраці на €4 млрд

Міністр оборони України Михайло Федоров узгодив зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом новий пакет оборонної співпраці загальною сумою €4 мільярди. Він передбачає посилення ППО, розвиток далекобійних спроможностей та спільне виробництво дронів.

Про це Федоров розповів у соцмережах.

За його словами, Україна та Німеччина підписали три важливі угоди, за якими:

Німеччина профінансує контракт на кілька сотень ракет до систем ППО Patriot, а також поставить 36 пускових установок IRIS-T, що посилить багаторівневу систему ППО.

У межах ініціативи Build with Ukraine країни запустять спільне виробництво дронів середньої дальності з використанням штучного інтелекту. Перший етап угоди передбачає 5 тисяч таких дронів для України.

Німеччина інвестуватиме €300 мільйонів у далекобійні спроможності України, щоб наростити українське озброєння.

«Вдячний Борису Пісторіусу за лідерство і системну підтримку. Це win-win співпраця, що посилює оборону України та безпеку всієї Європи», — наголосив український міністр.

Сьогодні на пресконференції у Берліні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент України Володимир Зеленський заявили про новий пакет допомоги та підписання оборонних угод. Одна з домовленостей передбачає електронний обмін даними для бою. За словами Зеленського, угода з Німеччиною про дрони буде найбільшою угодою такого роду в Європі.