Іран обстріляв щонайменше два торговельні судна, які хотіли пройти Ормузькою протокою

Два торговельні судна потрапили під обстріл Ірану, коли намагались пройти Ормузькою протокою. Раніше Тегеран посилив контроль над протокою через блокаду Сполученими Штатами іранських суден і портів.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Перед цим моніторинги зафіксували конвой з восьми танкерів, що йшов цим водним шляхом — це стало першим значним переміщенням суден від початку американо-ізраїльської війни проти Ірану.

За даними джерел у судноплавстві, деякі торговельні кораблі отримали повідомлення від Військово-морських сил Ірану, що протоку знову закрито і через неї не можна проходити.

Окремо Британська служба з питань морської торгівлі, яка діє на Близькому Сході, повідомила, що за 20 морських миль (приблизно 37 км) на північний схід від Оману під ударом опинився ще один танкер. Капітан судна стверджує, що по танкеру вдарили з двох човнів Корпусу вартових ісламської революції.