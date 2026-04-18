Іран заявив, що знову контролює Ормузьку протоку через морську блокаду США

В Ірані заявили, що повертають контроль над Ормузькою протокою через військово-морську блокаду іранських портів Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомляють іранські медіа з посиланням на оперативне командування армії «Хатам аль Анбія», передає The Guardian.

У Тегерані називають дії США «піратством» та стверджують, що водний шлях буде під їхнім контролем до тих пір, поки США не відновлять повну свободу судноплавства для іранських суден — як на вихід, так і на вхід до країни.

Ще 17 квітня глава МЗС Ірану Аббас Аракчі заявляв, що Ормузьку протоку відкрили на тлі припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном. Цю інформацію також підтвердив президент США Дональд Трамп.

Водночас він наголосив, що американська морська блокада Ірану залишається чинною і діятиме, «доки Іран не виконає умови угоди на 100%».