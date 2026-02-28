Ізраїль спільно з США атакував Іран. Трамп пригрозив «зрівняти з землею» іранську ракетну промисловість

Армія Ізраїлю вранці 28 лютого атакувала Іран. Це спільна зі США операція.

Про це пише Tines of Israel.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що це був «превентивний удар, щоб усунути загрозу для Ізраїлю».

Вибухи пролунали в столиці Ірану Тегерані. Джерела The Times of Israel кажуть, що це спільна операція зі США. А за даними ізраїльського «12 каналу» серед атакованих обʼєктів є резиденція президента Ірану.

За словами джерел «12 каналу», планується, що «початкова фаза» спільної атаки триватиме чотири дні.

Оновлено о 10:10. Дональд Трамп підтвердив участь США в атаці Ізраїлю по Ірану.

Він заявив, що США планують зрівняти із землею їхню ракетну промисловість, а також знищити флот. Трамп також наголосив, що Іран не повинен мати ядерної зброї.

Окремо він звернувся до жителів Ірану: «Коли ми закінчимо, візьміть владу у свої руки — вона буде ваша. Це, напевно, ваш єдиний шанс протягом багатьох поколінь».

За день до атаки Державний департамент США дозволив допоміжному персоналу американського посольства в Ізраїлі та членам їхніх сімей покинути країну на тлі безпекових ризиків у регіоні.