Трамп: Ізраїль і Ліван домовились припинити вогонь. «Це буде десята війна, яку я завершив»

Президент США Дональд Трамп написав у Truth Social, що розмовляв з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і президентом Лівану Джозефом Ауном. Вони домовились про десятиденне припинення вогню, що розпочнеться опівночі проти 17 квітня за Києвом. Трамп написав, що це буде вже десята війна, яку він завершив.

Представники цих двох країн 14 квітня провели перші прямі перемовини з 1993 року — у Вашингтоні. Але бойові дії між Ізраїлем і «Хезболлою» — проіранським угрупованням на території Лівану — продовжились. 16 квітня Трамп анонсував, що наступного дня лідери Ізраїлю та Лівану проведуть прямі переговори.

Ізраїль заявляв, що основною метою переговорів з Ліваном є повне роззброєння «Хезболли» та побудова стабільних міждержавних відносин. Ліван вимагає припинити вогонь і допомогти подолати гуманітарну кризу.