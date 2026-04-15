Ізраїль і Ліван проводять перші прямі переговори з 1993 року. Які результати

Ліван та Ізраїль провели свої перші дипломатичні переговори за понад три десятиліття. Ця рідкісна зустріч передусім спрямована на те, щоб припинити бойові дії між Ізраїлем та підтримуваним Іраном угрупованням «Хезболла».

Державний секретар США Марко Рубіо, який виступив посередником, назвав це «історичною можливістю» покласти край впливу «Хезболли».

У заяві США йдеться, що обидві сторони погодилися розпочати прямі переговори — час і місце ще визначать. Ізраїль заявив, що прагне роззброїти всі недержавні терористичні угруповання, маючи на увазі «Хезболлу». Ліван закликав припинити вогонь та подолати гуманітарну кризу.

Дипломатичних відносин між Ліваном та Ізраїлем немає, а останні прямі переговори на високому рівні відбулися у 1993 році.

Від початку ізраїльських військових операцій у Лівані 2 березня загинули понад 2 000 людей — це сталося за кілька днів після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану. Поки сторони зустрічалися у Вашингтоні у вівторок, «Хезболла» заявила щонайменше про 24 атаки на Ізраїль та ізраїльських військових у Лівані. Протягом більшої частини дня у громадах на півночі Ізраїлю лунали тривоги через дрони та ракети.

Ізраїль заявляє, що мета його операції в Лівані — роззброїти та ліквідувати угруповання, з яким він також воював у 2023 і 2024 роках під час війни в Газі.

Речник Держдепартаменту США Томмі Пігготт після переговорів заявив, що Ізраїль і Ліван погодилися працювати над зменшенням впливу «Хезболли». А США «підтвердили підтримку права Ізраїлю на самооборону» від атак «Хезболли».

У заяві президент Лівану Жозеф Аун висловив сподівання, що переговори «стануть початком кінця страждань ліванського народу загалом і жителів півдня зокрема». Втім, можливості ліванського уряду протистояти «Хезболлі» обмежені. Напередодні переговорів високопоставлений представник угруповання заявив агентству AP, що воно не дотримуватиметься жодних домовленостей, досягнутих у Вашингтоні.

«Ми не зобов’язані виконувати те, про що вони домовилися», — сказав Вафік Сафа, член політичної ради «Хезболли».