Трамп погодився на два тижні припинити вогонь з Іраном

Президент США Дональд Трамп написав у Truth Social, що погодився на два тижні припинити вогонь з Іраном — це буде двостороннє припинення вогню. За його словами, США погодились на це тому що здобули та перевищили всі свої воєнні цілі.

CNN з посиланням на джерело в Білому домі пише, що Ізраїль теж погодився припинити вогонь.

Трамп назвав 10-пунктний мирний план, який раніше Іран передав через Пакистан, робочою основною для перемовин, які за два тижні мають закріпити повноцінну мирну угоду.

The New York Times з посиланням на двох іранських високопосадовців, писало, що серед пунктів плану:

Гарантії, що США (та Ізраїль) не атакують Іран знову.

Ізраїль припинить удари по ліванській проіранській «Хезболлі».

США скасують всі санкції проти Ірану.

Іран збиратиме по $2 мільйони за прохід суден через Ормузьку протоку і розділить ці гроші з Оманом. Іран використає їх, щоб відновити зруйновану інфраструктуру.

Дедлайн, який Трамп раніше дав Ірану, щоб відкрити Ормузьку протоку, мав наступити сьогодні 8 квітня о 03:00 за Києвом. Він погрожував знищити всі іранські електростанції та мости, а вчора заявив, що «сьогодні вночі загине ціла цивілізація і ніколи не відродиться».