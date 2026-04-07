NYT: Іран пропонує США скасувати санкції та встановити збір за прохід Ормузької протоки — за підписання мирної угоди

Переговори від США очолють спецпредставник Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер. Politico з посиланям на джерело пише , що якщо вони досягнуть достатнього прогресу, до переговорів можуть залучити Джей Ді Венса.

Президент США Дональд Трамп того ж дня пропозицію відкинув. Він заявив, що це важливий, але недостатній крок. Наразі Трамп погрожує атакувати іранські електростанції та мости, якщо Іран не відкриє протоку до завершення доби 7 квітня.

Деякі з них описує The New York Times із посиланням на двох іранських високопосадовців.

Війна на Близькому Сході і переговори між США та Іраном

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходило майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

Дональд Трамп заявляє, що зараз з Іраном тривають переговори, які нібито ініціював Тегеран. Під час них, за словами президента США, сторони досягли угоди з 15 пунктів. Один з них — відмова Ірану від ядерної зброї. На тлі переговорів США призупинили атаки на енергетичні обʼєкти Ірану до 6 квітня, потім Трамп назвав інший термін — не пізніше 20:00 за східним часом у вівторок, 7 квітня.

Інші пункти угоди передбачають, що Тегеран обмежить свої оборонні можливості, припинить підтримку регіональних проксі-угруповань і відновить судноплавство в Ормузькій протоці. Також Іран має віддати високозбагачений уран США.

30 березня Трамп заявив, що Іран погодився з більшістю вимог його мирного плану з 15 пунктів. На підтвердження готовності домовлятися Іран зробив «подарунок» для США — 20 суден із нафтою, які пройшли через Ормузьку протоку.

5 квітня іранські військові пригрозили США та Ізраїлю, що в разі нових атак «відкриються ворота пекла». Перед цим зі схожою заявою виступив президент Трамп і закликав Іран погодитися на запропоновану мирну угоду.