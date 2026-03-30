Пакистан готовий провести переговори між США та Іраном найближчими днями. Трамп каже, що Іран згодний із більшістю вимог його мирного плану

Пакистан готовий провести переговори між США та Іраном про закінчення війни на Близькому Сході вже найближчими днями.

Про це 29 березня заявив міністр закордонних справ країни Ісхак Дар.

Перед цим він провів зустріч зі своїми колегами із Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту в Ісламабаді. Переговори були присвячені припиненню війни на Близькому Сході.

Дар зазначив, що Іран і США висловили «повну підтримку та довіру» до зусиль Пакистану для сприяння переговорам.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився з більшістю вимог із його 15-пунктного мирного плану.

«Вони погодилися з більшістю пунктів. Чому б їм цього не робити? Ми попросили 15 речей, і ми будемо просити ще про кілька інших речей», — зазначив він.

За словами Трампа, як підтвердження готовності до домовленостей Іран передав «подарунок» США — 20 суден із нафтою, які пройдуть через Ормузьку протоку у понеділок, 30 березня.

Минулого тижня Трамп заявляв, що Іран ініціював переговори зі США, під час яких сторони нібито досягли угоди з 15 пунктів. Один з них — відмова Ірану від ядерної зброї. На тлі переговорів США призупинили атаки на енергетичні об’єкти Ірану до 6 квітня.

За словами президента США, американську сторону у перемовинах представляють його спецпосланники Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а Іран — «високопоставлена особа». Медіа писали, що йдеться про спікера іранського парламенту Мохаммеда-Багера Галібафа, але він заперечував проведення переговорів зі США.

Крім зобов’язання Ірану не створювати ядерної зброї, план Трампа з 15 пунктів передбачає, зокрема, обмеження оборонних можливостей Тегерану, припинення діяльності регіональних проксі-угруповань і відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Також за цим планом Іран має віддати високозбагачений уран США.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.

Зокрема, 9 березня світові ціни на нафту перевищили $100 за барель уперше майже за чотири роки.

Щоб стримати ціни, Міжнародне енергетичне агентство вирішило вивільнити 400 мільйонів барелів нафти, а США планують випустити 172 мільйони барелів нафти зі свого стратегічного резерву. 12 березня США на 30 днів скасували санкції на купівлю російської нафти, яка застрягла в морі, а за тиждень дозвіл дали й для іранської нафти.