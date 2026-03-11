Міжнародне енергетичне агентство вивільняє 400 млн барелів нафти — щоб стримати ціни

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) ухвалило рішення вивільнити з резервів 400 мільйонів барелів нафти — щоб подолати проблеми, які спричинила війна між Ізраїлем, США та Іраном. За рішення одностайно проголосували 32 члени організації.

Про це йдеться в пресрелізі МЕА.

Агентство створили у 1974 році через нафтову кризу, спричинену війною Судного дня між Ізраїлем, Єгиптом і Сирією і подальшим нафтовим ембарго з боку арабських держав. Його члени мають 1,2 мільярда барелів у державних запасах і ще 600 мільйонів у приватних.

Раніше запаси використовували пʼять разів: у 1991, 2005 і 2011 роках, а також двічі у 2022 році — через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Нинішнє вивільнення резервів є найбільшим.