США тимчасово зняли санкції з російської нафти, яка застрягла в морі

США на 30 днів скасували санкції на купівлю російської нафти, яка застрягла в морі.

Про це повідомив міністр фінансів Скотт Бессент.

Він наголосив, що рішення ухвалили, щоб сприяти стабільності на світових енергетичних ринках і утримати низькі ціни.

За словами міністра, дозвіл стосується лише нафти, яка вже перебуває в морі, і не надасть значної фінансової вигоди російському уряду, який отримує більшу частину своїх доходів від енергетики за рахунок податків, що стягуються в місці видобутку.

У тексті ліцензії вказано, що йдеться про нафту, завантажену на судна станом на 12 березня. Ліцензія дозволяє ці поставки до 11 квітня.