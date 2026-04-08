У Пакистані заявили про порушення режиму припинення вогню на Близькому Сході, а Іран знову закрив Ормузьку протоку. Що відбувається

У кількох місцях у зоні конфлікту на Близькому Сході вдень 8 квітня зафіксували порушення режиму припинення вогню.

Про це заявив премʼєр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф, чия країна виступає одним із посередників у переговорах між США та Іраном.

За його словами, це «підриває дух мирного процесу». Шаріф закликав усі сторони «проявити стриманість і дотримуватися режиму припинення вогню протягом двох тижнів, як це було погоджено».

Тим часом джерела Reuters повідомили, що вже через кілька годин після оголошення США та Іраном про припинення вогню Іран вдарив по нафтопроводу в Саудівській Аравії «Схід — Захід», який зараз є єдиним каналом експорту сирої нафти з країни, та по інших обʼєктах. Перед цим в Ірані заявили про американську атаку на НПЗ на острові Лаван та пригрозили відповіддю.

Іранське агентство Fars пише, що Іран призупинив рух суден через Ормузьку протоку на тлі атак Ізраїлю по Лівану. Хоча до цього медіа з посиланням на дані сервісу відстеження суден MarineTraffic писали, що щонайменше два кораблі безпечно пройшли через Ормузьку протоку сьогодні зранку. Це була умова угоди про припинення вогню.

Про те, що Ормузька протока, на їхній погляд, розблокована, заявили і голова Обʼєднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн та міністр оборони Піт Гегсет на брифінгу в Пентагоні.

Іранський посадовець повідомив Reuters, що Іран може відкрити Ормузьку протоку в обмеженому та контрольованому режимі 9 або 10 квітня, напередодні переговорів американських та іранських офіційних осіб у Пакистані. Водночас судноплавні компанії зазначили, що перед виходом у море їм потрібні додаткові гарантії безпеки.