У Пакистані заявили про порушення режиму припинення вогню на Близькому Сході, а Іран знову закрив Ормузьку протоку. Що відбувається

У кількох місцях у зоні конфлікту на Близькому Сході вдень 8 квітня зафіксували порушення режиму припинення вогню.
Про це заявив премʼєр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф, чия країна виступає одним із посередників у переговорах між США та Іраном.
За його словами, це «підриває дух мирного процесу». Шаріф закликав усі сторони «проявити стриманість і дотримуватися режиму припинення вогню протягом двох тижнів, як це було погоджено».
Тим часом джерела Reuters повідомили, що вже через кілька годин після оголошення США та Іраном про припинення вогню Іран вдарив по нафтопроводу в Саудівській Аравії «Схід — Захід», який зараз є єдиним каналом експорту сирої нафти з країни, та по інших обʼєктах. Перед цим в Ірані заявили про американську атаку на НПЗ на острові Лаван та пригрозили відповіддю.
Іранське агентство Fars пише, що Іран призупинив рух суден через Ормузьку протоку на тлі атак Ізраїлю по Лівану. Хоча до цього медіа з посиланням на дані сервісу відстеження суден MarineTraffic писали, що щонайменше два кораблі безпечно пройшли через Ормузьку протоку сьогодні зранку. Це була умова угоди про припинення вогню.
Про те, що Ормузька протока, на їхній погляд, розблокована, заявили і голова Обʼєднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн та міністр оборони Піт Гегсет на брифінгу в Пентагоні.
Іранський посадовець повідомив Reuters, що Іран може відкрити Ормузьку протоку в обмеженому та контрольованому режимі 9 або 10 квітня, напередодні переговорів американських та іранських офіційних осіб у Пакистані. Водночас судноплавні компанії зазначили, що перед виходом у море їм потрібні додаткові гарантії безпеки.
Також в Ірані заявили про намір вийти з угоди про припинення вогню, якщо Ізраїль продовжить атаки на Ліван, передає агентство Tasnim. Перед цим армія Ізраїлю оголосила про найбільший удар по Лівану від початку нової війни — протягом 10 хвилин атакували понад 100 командних центрів і військових обʼєктів проіранської «Хезболли».
Ізраїль стверджує, що Ліван не є частиною припинення вогню з Іраном, попри заяви «Хезболли», пакистанських посередників і вимоги Ірану.
Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США
Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.
Іран у відповідь почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.
Дональд Трамп заявляв, що з Іраном провели переговори, які нібито ініціював Тегеран. Під час них, за словами президента США, сторони досягли угоди з 15 пунктів. Один з них — відмова Ірану від ядерної зброї. На тлі переговорів США призупинили атаки на енергетичні обʼєкти Ірану до 6 квітня, потім Трамп назвав інший термін — не пізніше 03:00 за Києвом у середу, 8 квітня. Президент США пообіцяв, що якщо Іран до цього часу не відкриє Ормузьку протоку, то США знищать всі електростанції та мости країни.
30 березня Трамп заявив, що Іран погодився з більшістю вимог його мирного плану з 15 пунктів. На підтвердження готовності домовлятися Іран зробив США «подарунок» — 20 суден з нафтою, які пройшли через Ормузьку протоку.
5 квітня іранські військові пригрозили США та Ізраїлю, що в разі нових атак «відчиняться ворота пекла». Перед цим зі схожою заявою виступив президент Трамп і закликав Іран погодитися на запропоновану мирну угоду.
6 квітня Іран через Пакистан передав США пропозицію 10-пунктного мирного плану. Тоді американський президент його відкинув — заявив, що це важливий, але недостатній крок.
Незадовго до дедлайну, 7 квітня, Трамп заявив, що «сьогодні вночі загине ціла цивілізація і ніколи не відродиться». Вже близько 01:30 8 квітня за Києвом — за півтори години до дедлайну — Трамп оголосив, що США та Іран домовились на два тижні припинити вогонь. За цей час країни мають узгодити остаточну мирну угоду. Ізраїль теж погодився припинити вогонь.
Трамп назвав 10-пунктний мирний план, який раніше Іран передав через Пакистан, робочою основою для перемовин, які за два тижні мають закріпити повноцінну мирну угоду. Ось тут всі пункти плану. Водночас The Guardian пише, що в англійській версії плану, яку іранські дипломати передали журналістам, відсутній пункт про право Ірану збагачувати уран.