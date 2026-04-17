Польща не пускатиме спортсменів з Росії та Білорусі на чемпіонат зі стрибків у воду, попри рішення World Aquatics

Польща відмовилася допускати спортсменів із Росії та Білорусі виступати на Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, який має пройти на її території у 2027 році.

Про це заявили в Польському союзі плавання, передає «Польське радіо».

Таку позицію висловили у відповідь на рішення Міжнародної федерації водних видів спорту (World Aquatics) повернути спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних змагань з їхньою національною символікою.

У польській федерації наголосили, що поки триває війна проти України, представники Росії та Білорусі не повинні брати участі в міжнародних турнірах. Водночас Польща не бойкотуватиме інші змагання, щоб не шкодити карʼєрам власних спортсменів.