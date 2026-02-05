Плавцям з РФ та Білорусі дозволили брати участь в юнацьких та молодіжних змаганнях під своїм прапором і гімном

Європейська федерація водних видів спорту дозволила допустити російських та білоруських спортсменів до юнацьких та молодіжних змагань з прапором і гімном.

Про це повідомляється на сайті організації.

Крім того, ці спортсмени зможуть брати участь у змаганнях без перевірки їхніх біографічних даних.

Що стосується дорослих спортсменів, то вони все ще можуть виступати лише в нейтральному статусі — це означає, що вони не мають використовувати свій прапор та гімн.