Україна і Нідерланди підписали угоду про оборонну співпрацю та домовилися спільно виробляти дрони

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен підписали спільну заяву про оборонну співпрацю і домовилися спільно виробляти дрони.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Ідеться про ініціативу Drone Deal, яка передбачає спільну розробку і виробництво дронів, ракет, систем РЕБ та інших оборонних технологій. Також у рамках угоди партнери інвестуватимуть в оборону, дослідження, інновації та обмінюватимуться досвідом. Україна та Нідерланди підписали ліцензійний договір про спільне виробництво дронів.

Під час зустрічі Зеленський та Єттен поговорили про розбудову енергетики України (вже готовий драфт спільного документа) і посилення ППО, зокрема про ракети й збільшення кількості самих систем.