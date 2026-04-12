В Угорщині на виборах перемогла опозиція — Орбан визнав поразку

На парламентських виборах в Угорщині перемогла опозиційна партія «Тиса». Після 16 років у владі премʼєр-міністр Віктор Орбан переходить в опозицію.

Явка на цих виборах стала найбільшою в історії країни — 77,8%, або понад 5,8 мільйона голосів. Минулий рекорд був під час парламентських виборів 2002 року, після яких Орбан вперше втратив премʼєрське крісло: 70,53% у першому і 73,51% у другому турі.

Національний виборчий комітет повідомляє, що після підрахунку 81,49% голосів «Тиса» отримує понад дві третини місць: 137 зі 199. Цього достатньо, щоб змінювати Конституцію.

Партія Орбана «Фідес» в альянсі з Християнсько-демократичною народною партією отримує 54 місця, в ультраправої партії «Наша Батьківщина» сім місць.

Лідер «Тиси» Петер Мадяр написав у Facebook, що Орбан телефоном привітав його з перемогою.

Сам Орбан у виступі визнав поразку, назвавши результат виборів болісним, але очевидним. Він заявив, що вже привітав Мадяра з перемогою і переходить в опозицію.