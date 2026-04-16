Щонайменше 15 загиблих і понад 100 постраждалих. Головне про наслідки масованої нічної атаки РФ по Україні (оновлено)

У ніч на 16 квітня російські війська масовано атакували Україну, запустивши 44 ракети і майже 700 дронів. Через обстріли у різних регіонах загинули щонайменше 15 людей, ще понад 100 постраждали. «Бабель» зібрав усе, що відомо про наслідки атаки станом на 12:00.

Київ та область

За даними Офісу генпрокурора, від російських ударів у столиці загинули четверо людей, серед них — 12-річний хлопчик. Ще 60 людей поранені, кажуть у КМВА. Серед них — працівники поліції, медики та іноземні громадяни.

Найбільше руйнувань у Подільському та Оболонському районах. Пошкоджено 17 багатоповерхових та 10 приватних будинків, готель, офісний і торговельно-розважальний центри.

У Київській області під ударом були Біла Церква та Броварський район. Там пошкоджені виробничі приміщення підприємства, приватні будинки, господарські споруди та автомобіль. Люди не постраждали.

Одеса

Росіяни двічі за ніч били по місту — спочатку дронами, потім балістичними ракетами. Загинули девʼять людей — це жінки віком 20—56 років та чоловіки 23—26 років. Ще 23 людини постраждали.

Пошкоджено портову інфраструктуру, адмінбудівлі, гуртожитки, частково зруйнована багатоповерхівка у Хаджибейському районі. В Одесі 16 квітня оголосили день жалоби за загиблими від російської атаки.

Дніпропетровщина

У Дніпрі внаслідок російського удару загинули троє людей, серед 34 постраждалих є діти. У Нікопольському районі від ударів FPV-дронами загинув чоловік, ще троє людей поранені.

Пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, навчальні заклади, хоспіс, гуртожиток, житлові будинки та транспорт.

Харківщина

У Харкові росіяни вночі влучили ударними БпЛА у проїжджу частину — пошкоджені будинки, постраждали двоє людей. У місті Мерефа Харківського району від обстрілу зранку загинула жінка, постраждали ще шестеро мешканців. Пошкоджено цивільне підприємство.

Цієї ночі війська РФ били і по енергетиці України — у Міненерго повідомляють про знеструмлення у девʼяти областях. Унаслідок атаки без світла залишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Водночас у Міненерго зазначають, що сьогодні графіків відключення не прогнозують.