Теракт у Бучі, масована атака росіян і поїздка Зеленського на Близький Схід. Головне за тиждень

Цього тижня в Бучі Київської області стався теракт, росіяни здійснили одну з наймасованіших дронових атак по Україні (майже тисячу дронів за добу), а президент Володимир Зеленський вирушив у поїздку країнами Близького Сходу, де Україна підписала кілька двосторонніх угод.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Теракт у Бучі

У понеділок, 23 березня, о 05:35 правоохоронці отримали повідомлення про вибух на одній з вулиць Бучі Київської області. Вибух вибив вікна, пошкодив фасад житлового будинку і газові мережі. Коли екстрені служби о 07:35 прибули на місце події, стався ще один підрив, під час якого постраждали двоє правоохоронців — їхньому життю нічого не загрожує.

Правоохоронці затримали виконавця — 21-річного місцевого жителя Богдана Тимченка. Його завербували російські спецслужби через компʼютерну гру. Зі слів затриманого, він познайомився у грі з невідомим. За деякий час той почав його шантажувати — стверджував, що слідкує за його матірʼю з дрона, і вимагав закласти вибухівку, аби вона лишилась живою. Мати Тимченка — військовослужбовиця і зараз перебуває в зоні бойових дій.

Наступного дня Тимченка відправили під варту на два місяці без права на заставу. За підозрою у тероризмі йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Масована атака по Україні

У вівторок, 24 березня, вдень росіяни запустили по Україні 556 ударних дронів — це стало однією з найбільших дронових атак по Україні за всю війну. Українська ППО збила 541 ціль.

Якщо рахувати разом з дронами та ракетами, якими росіяни атакували Україну в ніч проти вівторка (426), загалом за добу вони запустили 982 засоби повітряного нападу.

Географія ударів протягом дня була ширшою, ніж уночі: Полтавщина, Київщина, Миколаївщина, Вінниччина та західні регіони країни — від Хмельницького до Львова.

Найбільше постраждав Львів. Там поранень зазнали 32 людини, постраждали обʼєкти критичної інфраструктури та памʼятка архітектури національного значення — ансамбль Бернардинського монастиря в центрі міста.

Орбан наказав зупинити транзит газу до України

У ніч проти четверга, 26 березня, опублікували указ премʼєр-міністра Віктора Орбана про зупинку транзиту природного газу через Угорщину до України вже з липня. Документ забороняє угорському оператору FGSZ надавати потужності для транзиту газу в Україну з липня. Контракти до червня компанія вже реалізувала. За даними медіа, у 2025 році Україна отримала приблизно 44% газу через Угорщину.

Речник МЗС України Георгій Тихий заявляв, що якщо Угорщина припинить експорт до України, то вона втратить гроші, а Україна має диверсифіковані джерела. Угорщина заробила понад мільярд доларів за транзит та експорт газу до України.

Причина такої позиції Угорщини — зупинка транзиту російської нафти через нафтопровід «Дружба». З кінця січня Україна зупинила його через російські атаки. Угорщина й Словаччина, які через «Дружбу» отримували переважну більшість нафти, заявили, що Україна блокує нафтовий шлях «із політичних міркувань», а Угорщина заблокувала позику на €90 мільярдів для України від ЄС, допоки Київ не відновить нафтопровід.

Поїздка Зеленського на Близький Схід: імпорт дизелю та двосторонні угоди

У четвер, 26 березня, президент Володимир Зеленський розпочав поїздку по Близькому Сходу: у четвер і пʼятницю відвідав Саудівську Аравію, в суботу — ОАЕ і Катар, а в неділю — Йорданію. Зокрема, Зеленський зустрівся там з українськими експертами з дронів, які допомагають країнам регіону збивати іранські безпілотники.

Україна підписала угоди про десятирічне співробітництво із Саудівською Аравією, Катаром і впродовж кількох днів планує підписати угоду з Обʼєднаними Арабськими Еміратами.

Також Зеленський заявив, що під час візиту домовився про поставки Україні дизельного пального щонайменше на рік. За словами президента, на сьогодні українське військо забезпечене всім, поки що скарг від армії про нестачу пального немає.

Раніше Reuters написав, що дизелю в Україні вистачить до кінця березня, а поставки у квітні — під питанням. Тоді директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що інформація про можливий дефіцит дизелю у квітні в Україні не відповідає дійсності. За його словами, матеріал Reuters — це результат неправильного трактування ринкових оглядів.

Куюн пояснив, що контрактування пального на квітень триває — щонайменше 40% вже зареєстрували. Решту обсягів постачальники підтверджують, але залишається питання ціни, за якою це пальне закуповуватимуть.

Іран заявив, що знищив склад українських безпілотників у Дубаї

У суботу, 28 березня, іранський Корпус вартових ісламської революції заявив, що знищив склад з протидроновими системами з України в Дубаї. У КВІР кажуть, що на цьому складі був 21 українець. Про їхню долю нічого не відомо, але Іран вважає, що вони, ймовірно, загинули. Підтвердження цієї інформації наразі нема.

Міністерство закордонних справ України офіційно заперечило заяву Ірану.

«Це брехня, офіційно спростовуємо цю інформацію. Іранський режим часто проводить такі дезінформаційні операції — і в цьому нічим не відрізняється від росіян», — заявив речник МЗС Георгій Тихий в коментарі «Бабелю».

Атаки на Ленінградську область

Впродовж тижня українські війська атакували російську військову і нафтову інфраструктуру, зокрема чотири рази в Ленінградській області РФ. Під ударами були порти Приморськ і Усть-Луга, а також Кириський нафтопереробний завод.

Також під удар потрапив бойовий криголам «Пурга», який стояв на Виборзькому суднобудівному заводі.

Під час цих атак, ймовірно, українські дрони, заглушені російськими засобами РЕБ, падали на території сусідніх держав: 24 березня — у Литві, а наступного дня — у Латвії та Естонії (в Естонії дрон влучив у димар електростанції). Влада цих країн поклала відповідальність за інциденти на Росію та російську агресію проти України.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що інциденти з дронами у країнах Балтії відбуваються постійно. Україна контактує з цими державами, і в них немає жодних сумнівів, що причина цих інцидентів — розвʼязана Росією війна, а їхнім наслідком має стати посилення тиску на Москву.

У неділю, 29 березня, три, ймовірно, українські дрони впали на території Фінляндії. Один з них фінські Повітряні сили ідентифікували як український безпілотник АН-196 «Лютий».