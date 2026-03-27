Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонне співробітництво

Україна та Саудівська Аравія 27 березня уклали угоду про оборонне співробітництво.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, документ закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій та посилює міжнародну роль України як безпекового донора.

«Ми готові ділитися своєю експертизою та системою із Саудівською Аравією і співпрацювати для посилення захисту життів», — запевнив президент.

Він додав, що українці вже пʼятий рік борються проти таких самих терористичних ударів балістикою і дронами, яких зараз іранський режим завдає по Близькому Сходу та регіону Затоки.

«І Саудівська Аравія має те, у чому зацікавлена Україна. Ця співпраця може бути взаємовигідною», — наголосив Зеленський.

Учора президент України прибув з візитом до Саудівської Аравії, а сьогодні зустрівся з українськими військовими експертами, які вже понад тиждень працюють там. На тлі війни на Близькому Сході Саудівська Аравія та низка інших країн зверталися до України по допомогу у відбитті іранських «Шахедів» і ракет.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — приблизно 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь почав атакувати балістичними ракетами Ізраїль та американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

На тлі бойових дій на Близькому Сході США попросили Україну допомогти в захисті від іранських «Шахедів». Тоді ж Зеленський сказав, що Україна хоче «тихенько» помінятися з країнами регіону: отримати ракети для Patriot в обмін на дрони-перехоплювачі.

10 березня стало відомо, що Україна відправила на Близький Схід три укомплектовані команди для боротьби з дронами: у Катар, ОАЕ та Саудівську Аравію. Також Україна відправила своїх експертів з дронів для захисту американських баз у Йорданії.

Проте 21 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна нібито не надає допомоги Вашингтону у війні з Іраном, а слова Зеленського про допомогу назвав політичними та піар-ходами.