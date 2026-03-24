Росіяни випустили по Україні 426 повітряних цілей. Скільки збила ППО та що відомо про наслідки

У ніч проти 24 березня росіяни завдали комбінованого удару по обʼєктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА і ракет різних типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Загалом вночі українські військові зафіксували 426 повітряних цілей:

сім балістичних ракет «Іскандер-М» / С-400 (райони пуску — Курська область, РФ; ТОТ Донецької області);

18 крилатих ракет Х-101 (район пуску — із повітряного простору над Каспійським морем);

пʼять крилатих ракет «Іскандер-К» (район пуску — Брянська область, РФ);

чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69/31 (район пуску — Курська область, РФ; ТОТ Донецької області);

Також росіяни запустили 392 ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотники інших типів із таких напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, ТОТ АР Крим. Майже 250 безпілотників — «Шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, ППО знешкодила 390 цілей — 25 ракет і 365 безпілотників:

18 крилатих ракет Х-101;

пʼять крилатих ракет «Іскандер-К»;

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69;

365 російських БпЛА різних типів.

Зафіксовані влучання 6 ракет і 27 ударних БпЛА у 22 місцях, а також падіння збитих уламків БпЛА на 10 локаціях.

На Полтавщині та в Полтаві внаслідок російських ударів загинули дві людини, ще семеро постраждали, серед них одна дитина. Виникли пожежі в житлових будинках і готелі.

У Херсоні від ранкового удару постраждали двоє людей, жінку доправили до лікарні, чоловіку надали допомогу на місці. Також під час удару загинув один чоловік.

На Харківщині росіяни атакували електропотяг сполученням Слатине — Харків FPV-дроном. На місці загинув 61-річний пасажир. Машиніст та його помічник отримали гостру реакцію на стрес.

У Запоріжжі внаслідок російського удару загинув 32-річний чоловік. Ще 9 людей отримали травми: три жінки віком 31, 39 і 69 років та шестеро чоловіків віком від 48 до 65 років. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Під час атаки на двох адресах загорілися багатоповерхівка та приватний будинок. Рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок влучань.