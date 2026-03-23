Reuters написало, що дизпалива в Україні вистачить лише до кінця березня, а у квітні буде дефіцит. Директор А-95 це спростовує

Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що дефіциту дизельного пального в Україні немає і не передбачається.

Так він спростував раніше поширену Reuters інформацію про те, що дизпалива в Україні вистачить до кінця березня, а поставки в квітні — під питанням. Агентство послалося на аналітиків консалтингової компанії Enkorr.

За їхніми даними, щоденний імпорт дизелю зріс на 3%. На березень пального вистачить завдяки стабільним поставкам, проте невідомо, що буде з поставками у наступному місяці, бо оптові ціни на дизельне паливо зросли майже на 50% менш ніж за місяць через війну на Близькому Сході.

Директор А-95 запевнив, що інформація про можливий дефіцит дизпалива у квітні в Україні не відповідає дійсності. За його словами, матеріал Reuters — це результат неправильного трактування ринкових оглядів.

Куюн пояснив, що контрактування пального на квітень триває — щонайменше 40% вже зареєстрували. Решту обсягів постачальники підтверджують, але залишається питання ціни, за якою це пальне закуповуватимуть.

«Тобто пальне буде придбано, але ціна ще не відома... Ніякого дефіциту немає і не передбачається. Тим більше, черг за дизелем по 85 грн чомусь немає», — додав Куюн.

За даними А-95, за 15 днів березня середньодобове постачання пального становило 16,8 тисячі тонн, що на 3% більше у порівнянні з лютим. При збереженні темпів імпорту місячний показник може досягти 522 тисячі тонн, що не гірше від минулорічного рівня (516,9 тисячі тонн).