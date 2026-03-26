Медіа: Орбан наказав з липня припинити поставки газу до України через Угорщину

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наказав зупинити транзит природного газу через його країну до України вже з липня 2026 року.

Про це повідомило агентство DPA із посиланням на указ, опублікований вночі 26 березня.

Документ забороняє угорському оператору FGSZ надавати потужності для транзиту газу в Україну з липня. Контракти до червня компанія вже реалізувала.

За даними медіа, у 2025 році Україна отримала близько 44% свого імпорту газу через Угорщину.

Про намір зупинити поставки газу Україні, доки Київ не відновить транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба», Орбан заявив вчора, 25 березня.

Речник МЗС України Георгій Тихий заявляв, що наразі Угорщина не припиняла експорт. Але якщо це станеться, саме Угорщина втратить гроші, а Україна має диверсифіковані джерела. Угорщина заробила понад $1 мільярд за транзит та експорт газу до України.

Що передувало

З кінця січня Україна зупинила транзит нафти через нафтопровід «Дружба» через російські атаки. В свою чергу, Угорщина й Словаччина, які через «Дружбу» отримували переважну більшість нафти, заявили, що Україна блокує нафтовий шлях «із політичних міркувань».

Після цього Угорщина заблокувала позику у €90 мільярдів для України від ЄС, доки Київ не відновить нафтопровід «Дружба». Премʼєр Угорщини Віктор Орбан 26 лютого написав відкритого листа до президента України Володимира Зеленського, в якому звинуватив його в антиугорській політиці та закликав відкрити «Дружбу».

Зеленський відреагував і сказав, що не відновлював би пошкоджений Росією трубопровід «Дружба», адже йдеться про російську нафту.

У березні Україна погодилась на допомогу ЄС, щоб відремонтувати трубопровід «Дружба». Тоді Зеленський в листі до керівництва ЄС повідомив, що на відновлення транзиту через «Дружбу» знадобиться приблизно півтора місяця.