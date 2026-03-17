Україна погодилась на допомогу ЄС, щоб відремонтувати трубопровід «Дружба»

ЄС запропонував Україні технічну допомогу та фінансування, і Україна на цю пропозицію пристала.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, європейські експерти готові приступити до роботи негайно.

«Нашим пріоритетом є забезпечення енергетичної безпеки для всіх європейських громадян. У цьому контексті ми продовжимо співпрацювати з зацікавленими сторонами щодо пошуку альтернативних маршрутів транзиту неросійської нафти до країн Центральної та Східної Європи», — наголосила фон дер Ляєн.

«Європейська правда» пише, що президент Володимир Зеленський у листі до керівництва ЄС повідомив, що на відновлення транзиту через «Дружбу» знадобиться приблизно півтора місяця.

Що передувало

Транзит через нафтопровід «Дружба» зупинили з кінця січня 2026 року після російських атак. Голова «Нафтогазу» Сергій Корецький розповів FT, що внаслідок удару виникла масштабна пожежа. Її гасили 10 днів, пошкоджено обладнання, силові кабелі, трансформатори тощо.

Угорщина й Словаччина, які через «Дружбу» отримували переважну більшість нафти, заявляють, що Україна блокує нафтовий шлях «із політичних міркувань».

Тож Угорщина заблокувала позику у €90 мільярдів для України від ЄС, доки Київ не відновить нафтопровід «Дружба». А Словаччина заявила, що припиняє надавати Україні аварійну допомогу електроенергією.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан 26 лютого написав відкритого листа до президента України Володимира Зеленського, в якому звинуватив його в антиугорській політиці та закликав відкрити «Дружбу». Натомість Зеленський сказав, що не відновлював би пошкоджений Росією трубопровід «Дружба», адже йдеться про російську нафту.