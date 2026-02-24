Президентка Європарламенту підписала кредит у €90 млрд для України. Остаточне рішення обіцяє блокувати Орбан

Надалі за кредит має проголосувати Європейська рада , де рішення одностайно ухвалюють глави держав ЄС. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 20 лютого заявив , що його країна блокуватиме кредит Україні, допоки Київ не відновить транзит російської нафти до Угорщини нафтопроводом «Дружба».

З загальної суми €60 мільярдів спрямують на зміцнення оборони та закупівлю військової техніки, а €30 мільярдів — на макрофінансову допомогу і підтримку бюджету через програму Ukraine Facility.

Кредити від ЄС Україні

Від початку жовтня лідери ЄС говорили про можливість надати Україні кредит на €140 мільярдів коштом заморожених російських активів. Спочатку партнери не змогли домовитись про кредит — проти виступала Бельгія, а Франція і Люксембург непокоїлися через правові наслідки.

Єврокомісія 6 грудня офіційно представила ідею репараційного кредиту, а її деталі розкрило Politico. Цей кредит має складатись зі €165 мільярдів: €25 мільярдів заморожених державних активів Росії, що зберігаються на рахунках приватних банків по всьому Євросоюзу, і €140 мільярдів, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear. Гроші планували розподілити так:

€115 мільярдів — на фінансування оборонної промисловості України;

€50 мільярдів покриють бюджетні потреби України;

€45 мільярдів використають, щоб погасити кредит, який Україні у 2024 році надала G7.

Бельгія виступала проти цього кредиту через занепокоєння, що Росія подасть позов проти неї, якщо план втілять у життя, адже заморожені активи зберігають у бельгійському Euroclear. Бельгійський премʼєр просив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.

А 5 грудня Bloomberg з посиланням на джерела серед європейських дипломатів писав, що США лобіювали в кількох країнах ЄС рішення не використовувати російські активи на репараційний кредит для України. Американські посадовці переконували держави-члени ЄС, що ці активи потрібні, щоб забезпечити мирну угоду між Києвом і Москвою, тому їх не варто використовувати для продовження війни.

8 грудня країни G7 підтримали використання заморожених російських активів для репарацій Україні та заявили, що готові посилити тиск на Росію в разі провалу мирних переговорів.