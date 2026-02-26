Орбан написав відкритого листа Зеленському — закликав змінити «антиугорську політику» і відкрити «Дружбу»

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав відкритого листа до президента України Володимира Зеленського, в якому звинуватив його в антиугорській політиці та закликав відкрити нафтопровід «Дружба».

Листа він опублікував у соцмережі Х.

Угорський премʼєр вкотре звинуватив президента України у втручанні у вибори та спробі втягнути його країну у війну з Росією. Каже, що дії Зеленського «суперечать інтересам Угорщини» та «ставлять під загрозу безпечне енергопостачання угорських сімей».

«Протягом чотирьох років ви працювали над тим, щоб змусити Угорщину вступити у війну між вашою країною та Росією. За цей час ви отримали підтримку Брюсселю та заручилися підтримкою угорської опозиції. Ми також бачимо, що ви, Брюссель та угорська опозиція координуєте зусилля, щоб привести до влади в Угорщині проукраїнський уряд», — звернувся Орбан до Зеленського.

Угорський народ, за його словами, співчуває Україні, але не хоче брати участі у війні. Тому він закликав президента України змінити «свою антиугорську політику».

Також Орбан закликав Зеленського негайно відновити роботу нафтопроводу «Дружба» й утриматися «від будь-яких подальших атак на енергетичну безпеку Угорщини». Він додав, що Будапешт «не хоче фінансувати воєнні зусилля та не хоче платити більше за енергоносії».

Зупинка «Дружби» та погрози Словаччини й Угорщини

Транзит нафти трубопроводом «Дружба» територією України зупинився наприкінці січня через масовані російські атаки на українську енергоінфраструктуру. Оскільки Угорщина та Словаччина не мають виходів до моря, вони критично залежать від цього маршруту для отримання російських енергоресурсів.

18 лютого уряди Угорщини та Словаччини заявили, що країни зупиняють експорт дизелю до України, а згодом пригрозили зупинити й поставки електроенергії.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не дозволить ухвалювати важливі для Києва рішення, доки Україна не відновить транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба». Зокрема, Угорщина заблокувала 20-й пакет санкцій проти Росії та пообіцяла зробити те саме з кредитом ЄС на €90 мільярдів для України.

У МЗС України назвали шантажем ці погрози Угорщини та Словаччини й зазначили, що готові використати Механізм раннього попередження — це інструмент у межах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який дозволяє сторонам швидко реагувати на загрози у сфері енергетики.

23 лютого премʼєр Словаччини заявив, що країна припиняє надавати аварійну допомогу електроенергією Україні. В Угорщині погрожували зробити те саме, але голова МЗС країни заявив, що в цьому питанні слід діяти «вкрай обережно», адже це може зачепити угорців на Закарпатті.