Словаччина зупинила аварійну допомогу електроенергією Україні

Словаччина з 23 лютого припиняє надавати аварійну допомогу електроенергією Україні через зупинку транзиту російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Про це заявив премʼєр країни Роберт Фіцо.

«Відсьогодні, якщо українська сторона звернеться до Словаччини з проханням про допомогу в стабілізації енергетичної мережі, вона такої допомоги не отримає», — зазначив він.

Що передувало

Транзит нафти трубопроводом «Дружба» територією України зупинився наприкінці січня через масовані російські атаки на українську енергоінфраструктуру. Оскільки Угорщина та Словаччина не мають виходів до моря, вони критично залежать від цього маршруту для отримання російських енергоресурсів.

18 лютого уряди Угорщини та Словаччини заявили, що країни зупиняють експорт дизелю до України, а згодом пригрозили зупинити й поставки електроенергії.

У Міністерстві закордонних справ України назвали шантажем ці погрози Угорщини та Словаччини і зазначили, що готові використати Механізм раннього попередження — це інструмент у межах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який дозволяє сторонам швидко реагувати на загрози у сфері енергетики.